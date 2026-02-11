Le MVP de la nuit | Un Wemby hollywoodien

C’est dommage que Luka Doncic et LeBron James n’étaient que spectateurs du show Wemby… Mardi soir, Victor Wembanyama a livré l’une de ses plus impressionnantes prestations de sa jeune carrière avec 40 points et 12 rebonds en 26 minutes face aux Lakers ! Mais ce qu’on retiendra, évidemment, c’est son premier quart-temps avec 25 points en 8 minutes, dont 17 d’affilée. Toutes proportions gardées, Wemby était sur les bases du record de Wilt Chamberlain…

« Ce qui m’a lancé, honnêtement, c’est de me prouver quelque chose à moi-même, et de prouver quelque chose à mon équipe » confie-t-il lorsqu’un journaliste l’interroge sur ce premier quart-temps. « Comme je l’ai déjà dit, je ne m’inquiète pas pour nous contre les grandes équipes. Mais le passé a montré que je devrais peut-être me préoccuper de nous contre des équipes comme celle-là (ndlr : avec des absents de marque). On ne doit pas seulement parler de ce qu’on doit faire, il faut agir. »

Et Wemby a plus qu’agi ! On n’a vu que lui en premier quart-temps, et même en première mi-temps. Finalement, c’est dommage que les Spurs aient rapidement pris une trentaine de points d’avance car le Français aurait plus largement visé plus haut que les 40 points.

« Bien sûr, j’étais prêt à retourner sur le terrain. Je poussais même pour y retourner. Mais ils ont pris la bonne décision en me laissant sur le banc. On doit penser à long terme » rappelle le double All-Star. « Mais dans ce genre de matchs, il faut être avide. En fait, à chaque match, il faut cette envie d’en vouloir plus, parce qu’il y aura toujours quelqu’un en face qui voudra t’empêcher de faire ce que tu fais. Donc il faut être gourmand. »

JJ Redick très admiratif du joueur et de l’homme

Ce soir, les Spurs et lui défient les Warriors, puis place au All-Star Game. Et sa “gourmandise » est permanente.

« On doit faire passer un autre message demain. Au final, c’est un sport d’équipe. La seule vraie statistique qui compte, c’est la victoire ou la défaite » poursuit-il à propos du match face aux Warriors, avant de promettre un All-Star Game davantage défensif. « Cela vient du fait que j’ai regardé les All-Star Games précédents et qu’ils n’étaient pas compétitifs. Et je me suis toujours dit que si j’y participais, je ne mettrais jamais un pied sur le terrain pour perdre, ou pour ne pas m’en soucier. Même à la maison, je ne commence pas un jeu de société sans vouloir gagner ou en pensant que perdre, ce n’est pas grave. Donc oui, je vais être compétitif là-bas. »

Pour JJ Redick, pas de doute, Victor Wembanyama fait partie des cinq meilleurs joueurs au monde. « Aujourd’hui on doit composer avec lui. C’est l’un des cinq meilleurs joueurs du monde. Il a prouvé qu’il était à ce niveau » conclut le coach des Lakers. « Ce n’est même pas seulement ses statistiques. Il y a une vraie crainte défensive autour de lui. Les équipes évitent la raquette quand il est là. Il faut constamment être conscient de sa présence. Mitch Johnson a fait un très bon travail avec leur défense, et Wemby en est le centre. Il impacte le jeu d’une manière qui ne se voit pas toujours dans les stats. Et en plus de ça, c’est quelqu’un d’unique humainement. On voit la culture et la confiance collective qu’ils ont construites autour de lui ces dernières années. »

Victor Wembanyama Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 SA 71 29:40 46.5 32.5 79.6 2.3 8.4 10.6 3.9 2.2 1.2 3.7 3.6 21.4 2024-25 SA 46 33:12 47.6 35.2 83.6 1.8 9.2 11.0 3.7 2.3 1.1 3.2 3.8 24.3 2025-26 SA 38 29:00 50.7 36.0 81.0 2.0 9.1 11.1 2.7 2.7 0.9 2.6 2.7 23.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.