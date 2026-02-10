Pour Lawrence Frank, les Clippers devaient prendre des « décisions très difficiles »

Comme les Clippers étaient parvenus à remonter la pente après un début de saison catastrophique, les départs de James Harden et Ivica Zubac ont été très surprenants. Pourquoi se séparer de son meneur de jeu et de son pivot titulaires en pleine saison ? Président de la franchise, Lawrence Frank est revenu en détails sur ces choix.

« On était la plus vieille équipe de la NBA. On était neuvième alors qu’on était mieux et on ne prend pas cela à la légère », indique le dirigeant. « On a dû prendre des décisions très difficiles. On ne s’attend pas à ce que les joueurs et le coach aiment cela et face à chaque transfert important, depuis dix ans, j’ai toujours été confronté à des joueurs déçus. »

La décision est donc sportive. Pour cette saison et plus loin encore. « Aussi durs soient-ils, ces mouvements font naître de l’excitation. On veut gagner maintenant et on pense avoir les joueurs pour. Et on devient un peu plus jeune. Cela ne diminue pas l’impact de Harden et Zubac, mais avec Darius Garland, on obtient un double All-Star », rappelle Lawrence Frank.

Darius Garland n’a en effet que 26 ans, soit dix0 de moins que le MVP 2018, quand Bennedict Mathurin et Isaiah Jackson, arrivés contre le pivot de 28 ans, sont encore plus jeunes, avec respectivement 23 et 24 ans.

« La priorité pour Kawhi Leonard est la même que celle des Clippers : gagner des titres »

Les Cavaliers cherchaient un gros joueur pour viser le titre et les Clippers de la jeunesse : les deux franchises étaient donc faites pour s’entendre. « Cela faisait sens pour Cleveland, qui est dans une situation différente avec son équipe. Nous, on veut non seulement gagner dès maintenant mais aussi être meilleur plus tard et on a un joueur de 26 ans déjà double All-Star. C’était donc logique pour les deux équipes », assure le dirigeant de Los Angeles, qui a récemment prolongé son contrat.

Certes, mais pour Ivica Zubac, pourquoi ne pas le conserver ? Parce que si une franchise arrivait avec une offre digne du Parrain (« une offre qu’on ne peut pas refuser ») Lawrence Frank avait prévenu son pivot qu’un transfert était plus que possible, notamment pour récupérer des choix de Draft. Avec deux premier tour et un second tour dans la balance, plus Bennedict Mathurin et Isiah Jackson, les Pacers ont su faire craquer les Californiens.

L’idée étant d’entourer au mieux Kawhi Leonard, libre en 2027 et qui réalise une énorme saison. « The Klaw » reste la clé pour les Clippers : quand Kawhi va, tout va. Et depuis fin décembre 2025, le double MVP des Finals est particulièrement impressionnant.

« La priorité pour Kawhi est la même que celle des Clippers : gagner des titres. Donc comment peut-on le faire ensemble ? On peut continuer et se réjouir de construire avec lui, en sachant qu’on aura besoin de plus. On va passer en revue toutes les étapes nécessaires pour y parvenir, via la free agency, les transferts ou la Draft », conclut Lawrence Frank.