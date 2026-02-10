Denver subit le contrecoup des restrictions de minutes de Nikola Jokic

« Je ne vais pas en dormir ce soir. » Après le match perdu face aux Cavs, David Adelman parle de l’une de ces défaites « dont on se souvient à la fin de l’année ». Le genre de rencontre où ses Nuggets semblent être en parfait contrôle, avant de dérailler et de s’incliner dans les derniers instants.

« Je leur ai dit dans le vestiaire : ‘Vous savez, ce genre de choses arrive. On a déjà gagné des matchs de cette façon, et l’autre équipe doit probablement se demander encore comment elle a pu perdre’. Mais voilà, on a trouvé le moyen de ne rien exécuter dans les trois dernières minutes et on se doit d’être meilleurs », réclame le coach, dont la formation comptait encore trois possessions d’avance à 7 minutes de la fin.

Un match à l’issue duquel son leader, Nikola Jokic, a terminé avec un 19e triple-double cette saison : 22 points, 14 rebonds et 11 passes décisives. En 33 minutes, soit une minute de moins que sa moyenne sur la saison.

Son pivot, qui revient d’une longue blessure au genou, est toujours sous l’effet d’une restriction de minutes. À l’exception du match terminé en double-prolongation face aux Knicks, avec 44 minutes jouées, le pivot n’a pas joué plus de 34 minutes depuis son retour.

Jokic moins dérangé que son coach

Au-delà du temps de jeu, des rotations, qui prennent également en compte les revenants Cam Johnson et Christian Braun, ont été revues. « Ce n’est plaisant pour personne. Ça casse complètement votre rythme. Il n’y a pas que Nikola. Je fais entrer Jonas (Valanciunas) pour une courte période ; il rate deux lancers francs, mais il est ‘froid’. Il joue sur de courtes rafales. L’autre aspect, c’est que si je sors Jamal (Murray), faire commencer les quarts-temps à Nikola nous aide, mais cela segmente aussi son temps de jeu », analyse le coach.

Son pivot, lui, ne pense pas trop en payer les conséquences et a l’impression de jouer comme en temps normal. « Je ne pense pas que ce soit le plus (gros problème)… Ça ne me dérange pas. C’est une rotation. Ce n’est pas quelque chose à quoi je pense. Quand je suis sur le terrain, je vais essayer de faire de mon mieux », lâche le Serbe, renvoyé sur le banc entre la 6e et la 9e minute du quatrième quart-temps.

Ce facteur n’est de toute façon « pas la raison » pour laquelle les Nuggets ont perdu, reprend David Adelman. Mais « c’est juste que notre façon de jouer en ce moment a un rythme bizarre. On essaie de trouver une nouvelle rotation. Je sais qu’une fois la pause du All-Star Game passée, on rediscutera de tout ça et on pourra revenir à une rotation plus normale », vise le technicien, dont l’équipe a perdu quatre de ses cinq derniers matchs.

Ce dernier ajoute : « C’est une science inexacte. Vous savez, si on avait marqué 120 points (ndlr : un de plus que les Cavs), je serais ravi de la rotation. Mais on ne l’a pas fait. On a perdu de deux points. Et je ne le supporte pas. C’est comme ça, c’est tout. » Avant la pause du « All-Star break » qui va leur faire du bien, les Nuggets accueillent les Grizzlies mercredi pour un match qui, selon le coach, a tout du « piège ».