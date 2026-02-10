Le timing parfait pour la Dame 10 « All-Star »

Damian Lillard n’a pas résisté à la tentation ! Même s’il n’est pas encore remis à 100% de sa rupture du tendon d’Achille, le meneur des Blazers a répondu favorablement à l’invitation pour participer au concours à 3-points à l’occasion du « All-Star week-end ». Le double vainqueur de l’épreuve va ainsi devoir se frotter à Kon Knueppel, Devin Booker, Tyrese Maxey, Donovan Mitchell, Jamal Murray, Bobby Portis Jr. et Norman Powell.

Adidas a bien flairé le coup cette fois en ayant concocté un coloris « All-Star » pour la Dame 10, afin de célébrer un rendez-vous dans lequel Damian Lillard à tant brillé. MVP du All-Star Game 2024, Damian Lillard avait par ailleurs dévoilé la Dame 10 il y a un an à l’occasion du dernier All-Star Game. Un an plus tard, la voici donc de retour avec un coloris « All-Star ».

La tige ressort en orange, complétée par un col en noir et une partie avant en jaune. Le logo du joueur et les trois bandes d’adidas apparaissent en jaune sur fond noir, respectivement sur la languette et le talon.

La Dame 10 « All-Star » est d’ores et déjà disponible sur Basket4Ballers au prix de 90 euros.