Les Pacers perdent Johnny Furphy jusqu’à la fin de la saison

La saison noire des Pacers, déjà bons derniers de la conférence Est (13 victoires – 40 défaites), se poursuit. En effet, la franchise a communiqué sur la blessure de son « sophomore », Johnny Furphy, et celui-ci souffre d’une rupture de son ligament croisé antérieur du genou droit.

Par conséquent, l’Australien en prend pour plusieurs mois d’absence et, comme Tyrese Haliburton bien sûr, on ne le reverra donc pas sur les parquets avant la saison prochaine. Dans le meilleur des cas.

C’est sur un dunk quasi anodin que Johnny Furphy s’était gravement blessé, dimanche après-midi à Toronto. Mal retombé sur sa jambe droite en plein troisième quart-temps, il s’était immédiatement tenu sous le genou et, plutôt qu’une rupture des croisés, on pouvait initialement craindre une fracture. D’autant qu’il avait regagné les vestiaires en fauteuil roulant.

Drafté au second tour en 2024 (en 35e position), l’arrière/ailier de tout juste 21 ans comptait se servir de la fin de saison en roue libre des derniers finalistes NBA pour accélérer sa progression et mieux préparer le prochain exercice. Il s’était ainsi installé dans le cinq d’Indiana depuis un mois et demi, alignant 5.7 points, 5.6 rebonds et 1.7 passe de moyenne (à 47% au tir) sur la période.

Johnny Furphy Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 IND 50 7:35 38.0 30.0 81.8 0.5 1.0 1.4 0.4 0.8 0.4 0.2 0.2 2.1 2025-26 IND 35 18:22 47.0 32.4 48.6 0.9 3.5 4.4 1.2 1.9 0.6 0.8 0.2 5.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.