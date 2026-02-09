Joueurs de la semaine | La première de Stephon Castle

Stephon Castle et Jalen Johnson ont été élus « Players of the Week », respectivement à l’Ouest et à l’Est.

Côté Spurs, le jeune arrière poursuit sa montée en puissance : 24.0 points, 7.3 rebonds, 7.3 passes et 3 interceptions de moyenne, avec une efficacité impressionnante (63% au tir) sur seulement 26.7 minutes par match, dans une semaine conclue avec trois victoires en trois matchs. Le point d’orgue reste évidemment son match référence face à Dallas, avec un triple-double à 40 points, performance rarissime dans l’histoire de la franchise.

À l’Est, Jalen Johnson récompense la belle dynamique d’Atlanta : l’ailier-fort a ainsi tourné en triple-double avec 27.3 points, 12.0 rebonds et 11.3 passes de moyenne, et c’est déjà sa deuxième distinction de la saison.

Les autres nominés étaient, à l’Ouest : Donovan Clingan et Jerami Grant (Blazers), Kawhi Leonard (Clippers), Trey Murphy III (Pelicans) et Victor Wembanyama (Spurs). À l’Est : Scottie Barnes (Raptors), Jalen Brunson et Karl-Anthony Towns (Knicks), Joel Embiid & Tyrese Maxey (Sixers), Donovan Mitchell (Cavs) et Ryan Rollins.