Pour garder Daniss Jenkins, les Pistons cassent un peu leur tirelire

Non-drafté à sa sortie de St. John’s en 2024, Daniss Jenkins est l’une des belles trouvailles de l’année, et les Pistons ont décidé de le récompenser avec un contrat de deux ans. On sait que le camp du joueur n’était pas très chaud pour une simple transformation du « two-way contract » en un contrat classique de type 1+1 au salaire minimum.

Selon ESPN, les Pistons ont rogné leur « bi-annual exception » pour lui offrir davantage que le salaire minimum, mais la franchise a toujours la possibilité de s’en séparer à la fin de la saison. Mais ce serait risqué car Daniss Jenkins ne devrait pas manquer d’offres en juillet prochain.

C’est comme doublure de Cade Cunningham qu’il s’est révélé avec environ 8 points et 3 passes de moyenne. Bon défenseur, il a carrément poussé Jaden Ivey vers la sortie, et lorsque le titulaire était blessé, JB Bickerstaff n’a pas hésité à le titulariser.

Pour lui faire de la place, les dirigeants ont décidé de se séparer de Dario Saric, qui venait tout juste d’arriver. L’avenir du Croate est sans doute en Europe.

LEXIQUE

Two-way contract : Conçu pour créer une nouvelle passerelle entre la NBA et la G-League, ce type de contrat permet à chaque équipe de s’attacher les services de deux ou trois joueurs supplémentaires, pour les faire évoluer principalement dans leur franchise de ligue de développement affiliée mais aussi jusqu’à 50 matches en NBA.

Daniss Jenkins Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 DET 7 3:17 30.0 14.3 0.0 0.0 0.3 0.3 0.4 0.3 0.0 0.1 0.0 1.0 2025-26 DET 42 16:50 43.0 39.1 80.0 0.5 1.3 1.8 3.3 1.4 0.9 1.3 0.2 8.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.