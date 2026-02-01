Daniss Jenkins refuse un contrat classique des Pistons

Matchs
NBA – Alors qu’il ne lui reste plus que trois matches NBA à disputer dans le cadre de son « two-way contract », Daniss Jenkins a refusé un contrat de deux ans.

jenkinsÉlément surprise de la rotation des Pistons, Daniss Jenkins se retrouve pourtant sous la pression de son « two-way contract ». Comme d’autres joueurs, l’arrière de Detroit se rapproche chaque soir du quota maximum de matches utilisables pour un joueur disposant d’un contrat de ce type en NBA, et en l’occurrence, il lui reste trois matches à disputer. Ensuite, il ne pourra plus jouer dans la Grande Ligue…

Pour éviter cela, les Pistons lui ont offert un contrat minimum de deux ans, mais Daniss Jenkins a refusé ! Ce contrat aurait couvert la fin de la saison actuelle et la saison prochaine, mais l’intéressé a donc parié sur lui-même.

À condition de se séparer d’un joueur, les Pistons ont la possibilité de convertir le « two-way contract » en contrat classique jusqu’à la fin de la saison, ce qui le rendrait éligible pour disputer les matchs restants ainsi que les playoffs. Daniss Jenkins deviendrait alors « free agent protégé » à la fin de la saison.

Selon Marc Stein, Detroit dispose de sa « Bi-Annual Exception » de 5,1 millions de dollars, qui pourrait être utilisée pour offrir un salaire plus élevé à Daniss Jenkins. Toutefois, cela signifierait du même coup que cette « exception » ne sera pas disponible pour la saison prochaine.

LEXIQUE

Two-way contract : Conçu pour créer une nouvelle passerelle entre la NBA et la G-League, ce type de contrat permet à chaque équipe de s’attacher les services de deux ou trois joueurs supplémentaires, pour les faire évoluer principalement dans leur franchise de ligue de développement affiliée mais aussi jusqu’à 50 matches en NBA.

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Cade Cunningham 41 35:20 45.7 32.5 81.8 1.0 4.6 5.6 9.7 3.8 1.5 0.8 3.2 25.4
Jalen Duren 40 28:15 63.4 0 72.3 3.9 6.8 10.7 1.8 2.0 0.9 0.9 3.0 18.0
Tobias Harris 32 27:45 46.4 34.6 86.9 1.0 3.7 4.7 2.4 1.1 0.9 0.2 1.9 13.7
Duncan Robinson 45 28:40 43.2 39.3 73.4 0.4 2.3 2.6 1.8 0.7 0.7 0.3 2.2 11.9
Ausar Thompson 43 25:43 50.7 26.3 57.6 2.1 3.8 5.9 2.7 1.5 1.8 0.7 2.9 10.6
Isaiah Stewart 43 23:31 53.8 33.0 74.4 1.7 3.7 5.5 1.2 1.2 0.3 1.9 3.0 10.2
Jaden Ivey 32 16:41 45.5 37.4 78.9 0.6 1.6 2.2 1.6 1.1 0.4 0.4 1.3 8.2
Ronald Holland Ii 45 20:47 41.5 24.6 79.1 1.1 3.2 4.2 1.4 1.4 1.4 0.4 2.2 8.2
Caris Levert 31 19:45 43.1 34.0 67.9 0.3 1.5 1.8 2.8 1.4 0.9 0.6 1.5 7.9
Daniss Jenkins 39 16:45 41.8 38.6 78.7 0.5 1.2 1.7 3.4 1.4 0.9 0.2 1.3 7.7
Javonte Green 47 18:47 44.2 35.7 79.2 0.8 2.0 2.8 0.7 0.6 1.4 0.3 1.5 7.1
Paul Reed 33 11:42 59.0 35.0 56.3 1.8 2.3 4.2 1.2 1.0 0.9 0.6 1.5 5.5
Marcus Sasser 13 9:37 44.4 40.0 90.9 0.1 0.9 1.0 1.8 0.6 0.5 0.2 0.9 5.5
Tolu Smith 5 11:00 46.7 0 80.0 2.0 3.6 5.6 0.8 0.8 0.4 1.0 1.4 5.2
Chaz Lanier 18 9:00 35.3 33.3 100.0 0.3 0.6 0.9 0.7 0.1 0.3 0.0 0.3 3.1
Bobi Klintman 8 7:30 31.8 27.3 0.0 0.6 1.5 2.1 0.5 0.6 0.3 0.0 1.3 2.1
Isaac Jones 1 1:00 50.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
Colby Jones 1 7:00 33.3 0.0 0 0.0 4.0 4.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2.0
Wendell Moore Jr. 3 14:20 50.0 0.0 0 0.3 1.0 1.3 1.0 0.3 0.7 0.3 0.3 2.0

Par Fabrice Auclert
