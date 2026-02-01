Daniss Jenkins refuse un contrat classique des Pistons

Élément surprise de la rotation des Pistons, Daniss Jenkins se retrouve pourtant sous la pression de son « two-way contract ». Comme d’autres joueurs, l’arrière de Detroit se rapproche chaque soir du quota maximum de matches utilisables pour un joueur disposant d’un contrat de ce type en NBA, et en l’occurrence, il lui reste trois matches à disputer. Ensuite, il ne pourra plus jouer dans la Grande Ligue…

Pour éviter cela, les Pistons lui ont offert un contrat minimum de deux ans, mais Daniss Jenkins a refusé ! Ce contrat aurait couvert la fin de la saison actuelle et la saison prochaine, mais l’intéressé a donc parié sur lui-même.

À condition de se séparer d’un joueur, les Pistons ont la possibilité de convertir le « two-way contract » en contrat classique jusqu’à la fin de la saison, ce qui le rendrait éligible pour disputer les matchs restants ainsi que les playoffs. Daniss Jenkins deviendrait alors « free agent protégé » à la fin de la saison.

Selon Marc Stein, Detroit dispose de sa « Bi-Annual Exception » de 5,1 millions de dollars, qui pourrait être utilisée pour offrir un salaire plus élevé à Daniss Jenkins. Toutefois, cela signifierait du même coup que cette « exception » ne sera pas disponible pour la saison prochaine.

LEXIQUE

Two-way contract : Conçu pour créer une nouvelle passerelle entre la NBA et la G-League, ce type de contrat permet à chaque équipe de s’attacher les services de deux ou trois joueurs supplémentaires, pour les faire évoluer principalement dans leur franchise de ligue de développement affiliée mais aussi jusqu’à 50 matches en NBA.