Pas de Jalen Duren au Slam Dunk Contest

Il n’y aura finalement pas de All-Star au Slam Dunk Contest. Annoncé un temps, Jalen Duren ne fait finalement pas partie du groupe de quatre joueurs qui tenteront de succéder à Mac McClung.

ESPN avait pourtant récemment annoncé qu’il avait accepté l’invitation de la ligue mais il était touché au genou ces derniers jours, et il a peut-être décidé de ne pas forcer. Ce sont donc Jaxson Hayes (LA Lakers), Carter Bryant (Spurs), Jase Richardson (Magic) et Keshad Johnson (Heat) qui vont se disputer le titre de « roi du dunk ».

Clairement, ce n’est pas le casting le plus attractif pour le grand public…

En complément, la NBA a annoncé le retour du « Shooting Stars », une épreuve de shoot en équipe sur des positions précises qui avait disparu du programme du All-Star Weekend depuis plus de dix ans.

Les participants sont placés en quatre équipes, sans thème général. La Team All-Star regroupe Scottie Barnes, Chet Holmgren et Rip Hamilton ; la Team Cameron associe des anciens de Duke, Jalen Johnson, Kon Knueppel et Corey Maggette ; la Team Harper réunit la famille Harper, Ron et ses fils ; et la Team Knicks regroupe des joueurs de New York, Jalen Brunson, Karl-Anthony Towns et Allan Houston.