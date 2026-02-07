Matchs
Pas de Jalen Duren au Slam Dunk Contest

Finalement, Jalen Duren ne sera pas au Slam Dunk Contest. Il laisse Jaxson Hayes (LA Lakers), Carter Bryant (Spurs), Jase Richardson (Magic) et Keshad Johnson (Heat) se disputer le titre.

Jalen DurenIl n’y aura finalement pas de All-Star au Slam Dunk Contest. Annoncé un temps, Jalen Duren ne fait finalement pas partie du groupe de quatre joueurs qui tenteront de succéder à Mac McClung.

ESPN avait pourtant récemment annoncé qu’il avait accepté l’invitation de la ligue mais il était touché au genou ces derniers jours, et il a peut-être décidé de ne pas forcer. Ce sont donc Jaxson Hayes (LA Lakers), Carter Bryant (Spurs), Jase Richardson (Magic) et Keshad Johnson (Heat) qui vont se disputer le titre de « roi du dunk ».

Clairement, ce n’est pas le casting le plus attractif pour le grand public…

En complément, la NBA a annoncé le retour du « Shooting Stars », une épreuve de shoot en équipe sur des positions précises qui avait disparu du programme du All-Star Weekend depuis plus de dix ans.

Les participants sont placés en quatre équipes, sans thème général. La Team All-Star regroupe Scottie Barnes, Chet Holmgren et Rip Hamilton ; la Team Cameron associe des anciens de Duke, Jalen Johnson, Kon Knueppel et Corey Maggette ; la Team Harper réunit la famille Harper, Ron et ses fils ; et la Team Knicks regroupe des joueurs de New York, Jalen Brunson, Karl-Anthony Towns et Allan Houston.

Par Dimitri Kucharczyk
