Victor Wembanyama remercie ses dirigeants

Deuxièmes de la conférence Ouest, les Spurs n’ont finalement pas bougé le soir de la « trade deadline ». Les rumeurs n’étaient pas très bruyantes, et elles étaient centrées sur Jeremy Sochan.
L’international polonais est toujours à San Antonio, et Victor Wembanyama s’est satisfait de l’immobilisme de ses dirigeants. Seuls les Rockets et le Heat ont imité les Spurs, en ne retouchant pas leur effectif.
« S’il y a un message, c’est que nous avons confiance en ce que nous sommes », a réagi Wemby. « Ce que j’aime, c’est que le front office fait confiance à ces gars autant que moi. Nous sommes sur la même longueur d’onde. »
Le pivot All-Star n’est pas le seul à se satisfaire du choix de la direction. « Ça fait du bien d’être soudés et de garder la même équipe avec laquelle nous avons commencé la saison jusqu’au bout » explique Stephon Castle. Même son de cloche chez Harrison Barnes, qui avait le profil d’une monnaie d’échange.
« On gagne des matchs, et on n’a pas l’impression de devoir faire beaucoup de mouvements, » rappelle l’ancien ailier des Kings et des Warriors. « Nous sommes heureux de continuer à construire avec ce groupe. »
|Tirs
|Rebonds
|Joueurs
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Bp
|Int
|Ct
|Fte
|Pts
|Victor Wembanyama
|37
|29:03
|50.9
|36.7
|81.1
|2.0
|9.1
|11.1
|2.8
|2.7
|0.9
|2.7
|2.8
|24.2
|De'aaron Fox
|42
|32:31
|47.8
|35.1
|79.0
|0.6
|3.4
|4.0
|6.3
|2.5
|1.2
|0.3
|2.3
|19.6
|Stephon Castle
|41
|30:47
|45.5
|27.9
|72.3
|1.2
|3.8
|5.0
|6.9
|3.4
|1.3
|0.3
|3.4
|16.5
|Devin Vassell
|38
|31:05
|42.0
|35.8
|84.0
|0.5
|3.4
|3.9
|2.3
|0.9
|0.9
|0.4
|1.8
|14.3
|Keldon Johnson
|51
|23:59
|55.1
|39.4
|78.4
|1.8
|4.1
|6.0
|1.5
|0.9
|0.7
|0.2
|2.0
|13.6
|Julian Champagnie
|51
|28:32
|42.4
|37.2
|85.0
|0.9
|5.2
|6.1
|1.5
|1.0
|0.8
|0.4
|1.6
|11.5
|Dylan Harper
|40
|21:21
|45.4
|24.5
|73.8
|0.7
|2.7
|3.3
|3.5
|1.4
|0.9
|0.4
|1.9
|10.7
|Harrison Barnes
|51
|28:09
|43.9
|37.2
|85.7
|0.8
|2.2
|3.0
|2.1
|1.0
|0.6
|0.2
|1.3
|10.6
|Luke Kornet
|41
|23:31
|64.4
|0
|79.3
|3.1
|3.7
|6.9
|2.0
|0.5
|0.5
|1.2
|1.9
|7.5
|Jeremy Sochan
|27
|13:07
|48.0
|25.7
|68.8
|1.0
|1.7
|2.7
|1.0
|0.7
|0.4
|0.1
|1.9
|4.2
|Kelly Olynyk
|28
|9:32
|47.2
|23.7
|66.7
|0.6
|1.3
|1.9
|1.3
|0.6
|0.5
|0.0
|1.2
|3.5
|Riley Minix
|3
|2:40
|66.7
|33.3
|0
|0.3
|0.3
|0.7
|0.3
|0.0
|0.3
|0.0
|0.3
|3.0
|David Jones Garcia
|11
|6:11
|52.0
|60.0
|50.0
|0.4
|0.8
|1.2
|1.6
|0.5
|0.5
|0.1
|0.5
|2.9
|Carter Bryant
|40
|8:38
|35.7
|30.0
|78.6
|0.4
|1.4
|1.8
|0.3
|0.3
|0.2
|0.1
|0.9
|2.8
|Jordan Mclaughlin
|23
|5:55
|41.5
|40.9
|80.0
|0.2
|0.5
|0.7
|0.7
|0.3
|0.5
|0.0
|0.3
|2.0
|Lindy Waters Iii
|28
|6:49
|35.2
|31.9
|100.0
|0.1
|0.7
|0.8
|0.4
|0.1
|0.1
|0.0
|0.6
|1.9
|Harrison Ingram
|4
|3:15
|75.0
|100.0
|0
|0.8
|0.0
|0.8
|0.0
|0.0
|0.0
|0.0
|0.5
|1.8
|Bismack Biyombo
|12
|5:25
|66.7
|0
|50.0
|0.2
|0.4
|0.6
|0.3
|0.3
|0.3
|0.1
|0.8
|0.8
|Stanley Umude
|1
|2:00
|0
|0
|0
|0.0
|0.0
|0.0
|0.0
|0.0
|0.0
|0.0
|1.0
|0.0