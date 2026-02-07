Victor Wembanyama remercie ses dirigeants

Deuxièmes de la conférence Ouest, les Spurs n’ont finalement pas bougé le soir de la « trade deadline ». Les rumeurs n’étaient pas très bruyantes, et elles étaient centrées sur Jeremy Sochan.

L’international polonais est toujours à San Antonio, et Victor Wembanyama s’est satisfait de l’immobilisme de ses dirigeants. Seuls les Rockets et le Heat ont imité les Spurs, en ne retouchant pas leur effectif.

« S’il y a un message, c’est que nous avons confiance en ce que nous sommes », a réagi Wemby. « Ce que j’aime, c’est que le front office fait confiance à ces gars autant que moi. Nous sommes sur la même longueur d’onde. »

Le pivot All-Star n’est pas le seul à se satisfaire du choix de la direction. « Ça fait du bien d’être soudés et de garder la même équipe avec laquelle nous avons commencé la saison jusqu’au bout » explique Stephon Castle. Même son de cloche chez Harrison Barnes, qui avait le profil d’une monnaie d’échange.

« On gagne des matchs, et on n’a pas l’impression de devoir faire beaucoup de mouvements, » rappelle l’ancien ailier des Kings et des Warriors. « Nous sommes heureux de continuer à construire avec ce groupe. »