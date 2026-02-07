Matchs
Victor Wembanyama remercie ses dirigeants

NBA – Comme les Rockets et le Heat, les Spurs n’ont effectué aucun échange cette semaine. Ce qui satisfait pleinement Victor Wembanyama.

victor wembanyamaDeuxièmes de la conférence Ouest, les Spurs n’ont finalement pas bougé le soir de la « trade deadline ». Les rumeurs n’étaient pas très bruyantes, et elles étaient centrées sur Jeremy Sochan.

L’international polonais est toujours à San Antonio, et Victor Wembanyama s’est satisfait de l’immobilisme de ses dirigeants. Seuls les Rockets et le Heat ont imité les Spurs, en ne retouchant pas leur effectif.

« S’il y a un message, c’est que nous avons confiance en ce que nous sommes », a réagi Wemby. « Ce que j’aime, c’est que le front office fait confiance à ces gars autant que moi. Nous sommes sur la même longueur d’onde. »

Le pivot All-Star n’est pas le seul à se satisfaire du choix de la direction. « Ça fait du bien d’être soudés et de garder la même équipe avec laquelle nous avons commencé la saison jusqu’au bout » explique Stephon Castle. Même son de cloche chez Harrison Barnes, qui avait le profil d’une monnaie d’échange.

« On gagne des matchs, et on n’a pas l’impression de devoir faire beaucoup de mouvements, » rappelle l’ancien ailier des Kings et des Warriors. « Nous sommes heureux de continuer à construire avec ce groupe. »

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Victor Wembanyama 37 29:03 50.9 36.7 81.1 2.0 9.1 11.1 2.8 2.7 0.9 2.7 2.8 24.2
De'aaron Fox 42 32:31 47.8 35.1 79.0 0.6 3.4 4.0 6.3 2.5 1.2 0.3 2.3 19.6
Stephon Castle 41 30:47 45.5 27.9 72.3 1.2 3.8 5.0 6.9 3.4 1.3 0.3 3.4 16.5
Devin Vassell 38 31:05 42.0 35.8 84.0 0.5 3.4 3.9 2.3 0.9 0.9 0.4 1.8 14.3
Keldon Johnson 51 23:59 55.1 39.4 78.4 1.8 4.1 6.0 1.5 0.9 0.7 0.2 2.0 13.6
Julian Champagnie 51 28:32 42.4 37.2 85.0 0.9 5.2 6.1 1.5 1.0 0.8 0.4 1.6 11.5
Dylan Harper 40 21:21 45.4 24.5 73.8 0.7 2.7 3.3 3.5 1.4 0.9 0.4 1.9 10.7
Harrison Barnes 51 28:09 43.9 37.2 85.7 0.8 2.2 3.0 2.1 1.0 0.6 0.2 1.3 10.6
Luke Kornet 41 23:31 64.4 0 79.3 3.1 3.7 6.9 2.0 0.5 0.5 1.2 1.9 7.5
Jeremy Sochan 27 13:07 48.0 25.7 68.8 1.0 1.7 2.7 1.0 0.7 0.4 0.1 1.9 4.2
Kelly Olynyk 28 9:32 47.2 23.7 66.7 0.6 1.3 1.9 1.3 0.6 0.5 0.0 1.2 3.5
Riley Minix 3 2:40 66.7 33.3 0 0.3 0.3 0.7 0.3 0.0 0.3 0.0 0.3 3.0
David Jones Garcia 11 6:11 52.0 60.0 50.0 0.4 0.8 1.2 1.6 0.5 0.5 0.1 0.5 2.9
Carter Bryant 40 8:38 35.7 30.0 78.6 0.4 1.4 1.8 0.3 0.3 0.2 0.1 0.9 2.8
Jordan Mclaughlin 23 5:55 41.5 40.9 80.0 0.2 0.5 0.7 0.7 0.3 0.5 0.0 0.3 2.0
Lindy Waters Iii 28 6:49 35.2 31.9 100.0 0.1 0.7 0.8 0.4 0.1 0.1 0.0 0.6 1.9
Harrison Ingram 4 3:15 75.0 100.0 0 0.8 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 1.8
Bismack Biyombo 12 5:25 66.7 0 50.0 0.2 0.4 0.6 0.3 0.3 0.3 0.1 0.8 0.8
Stanley Umude 1 2:00 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0

Par Fabrice Auclert
