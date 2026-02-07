Le MVP de la nuit | Kawhi Leonard y croit encore

En attendant Darius Garland et Bennedict Mathurin, Kawhi Leonard se retrouve clairement seul, avec de grosses responsabilités en attaque pour compenser les départs de James Harden et Ivica Zubac. Mais le double MVP des Finals a les épaules et le talent pour tout faire, et on l’a bien vu face aux Kings.

Après un superbe premier quart-temps, il compile 31 points, 9 rebonds, 7 passes et 2 interceptions à 9 sur 19 aux tirs. Il ne tire pas la couverture à lui, et pourtant il signe un 30e match de suite à 20 points et plus. On est évidemment très loin de la série de Shai Gilgeous-Alexander mais cette régularité impressionne.

« Je cherche juste à gagner le plus de matches possibles. C’est tout » explique-t-il. « Je reste agressif pour qu’on gagne plus de matches ». Du Kawhi dans le texte toujours aussi peu loquace.

All-Star, Kawhi Leonard réalise une grande saison et il est en mission pour permettre aux Clippers d’aller en playoffs, sans doute via le « play-in ». « On était concentrés et déterminés, prêts à jouer. C’est tout ce qu’on peut faire » poursuit-il à propos des changements dans l’effectif. “Il y avait beaucoup d’émotion ces derniers jours, et ça faisait 6 ou 8 semaines qu’on jouait bien, et c’était un revirement rapide pour nous. »

Kawhi Leonard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 SA 64 23:58 49.3 37.6 77.3 1.6 3.5 5.1 1.1 1.4 1.3 0.7 0.4 7.9 2012-13 SA 58 31:12 49.4 37.4 82.5 1.1 4.9 6.0 1.6 1.7 1.7 1.1 0.6 11.9 2013-14 SA 66 29:08 52.2 37.9 80.2 1.2 5.1 6.2 2.0 1.9 1.7 1.2 0.8 12.8 2014-15 SA 64 31:46 47.9 34.9 80.2 1.3 5.9 7.2 2.5 2.0 2.3 1.5 0.8 16.5 2015-16 SA 72 33:03 50.6 44.3 87.4 1.3 5.5 6.8 2.6 1.8 1.8 1.5 1.0 21.2 2016-17 SA 74 33:27 48.5 38.0 88.0 1.1 4.7 5.8 3.5 1.6 1.8 2.1 0.7 25.5 2017-18 SA 9 23:20 46.8 31.4 81.6 0.7 4.0 4.7 2.3 1.0 2.0 1.8 1.0 16.2 2018-19 TOR 60 34:00 49.6 37.1 85.4 1.3 6.0 7.3 3.3 1.5 1.8 2.0 0.4 26.6 2019-20 LAC 57 32:25 47.0 37.8 88.6 0.9 6.1 7.1 4.9 2.0 1.8 2.6 0.6 27.1 2020-21 LAC 52 34:06 51.2 39.8 88.5 1.1 5.4 6.5 5.2 1.6 1.6 2.0 0.4 24.8 2022-23 LAC 52 33:37 51.2 41.6 87.1 1.1 5.4 6.5 3.9 1.6 1.4 1.7 0.5 23.8 2023-24 LAC 68 34:16 52.5 41.7 88.5 1.2 4.9 6.1 3.6 1.4 1.6 1.8 0.9 23.7 2024-25 LAC 37 31:54 49.8 41.1 81.0 0.9 5.0 5.9 3.1 1.5 1.6 1.9 0.5 21.5 2025-26 LAC 37 32:44 49.7 39.0 91.4 1.0 5.1 6.1 3.6 1.3 2.0 2.1 0.6 27.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.