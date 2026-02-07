La belle série des Knicks se termine dans un crash

5 janvier et 6 février, même combat. Les Knicks n’ont jamais fait le poids face aux Pistons jusqu’à maintenant, cette saison. Après un revers de 31 points le mois dernier, cette fois, ils quittent le parquet de la Little Caesars Arena avec 38 points dans les dents. Les leaders de la conférence Est ont ainsi confirmé leur domination sur leur poursuivant direct. Après deux rencontres, elle est nette et sans bavure.

« Ils nous ont botté les fesses, moi le premier. On s’est tous fait botter les fesses », ne peut que concéder Mike Brown alors que cette défaite met également un terme à la belle série de New York, qui restait sur huit victoires de rang.

Le symbole de ce lourd revers, c’est le non-match de Jalen Brunson, totalement étouffé par Ausar Thompson. Le All-Star a terminé avec 12 points à 4/20 au shoot. « C’est évident que j’ai manqué beaucoup de shoots. L’équipe aussi », se lamente le meneur de jeu.

Un chiffre prouve à merveille que les joueurs de New York ont totalement raté les deux rendez-vous dans le Michigan : les deux pires performances offensives des Knicks cette saison – 80 et 90 points inscrits – ont ainsi été réalisées face aux Pistons…

Inquiétant avant de possibles retrouvailles en playoffs ?

Et si la première fois, les troupes de Mike Brown étaient dans une mauvaise passe, là, c’était tout le contraire. Alors comment expliquer un tel crash ? Les 58 minutes disputées face aux Nuggets mercredi soir auraient-elles pu peser dans les jambes des joueurs ?

« Ce n’est pas une excuse pour expliquer ce qu’il s’est passé dans ce match. Les Pistons avaient joué jeudi soir », balaye Jalen Brunson. « Oui, on a pris l’avion, mais ce n’est pas une excuse. Il faut être professionnel, faire son travail. On ne l’a pas bien fait dans cette rencontre. »

Les troupes du Michigan conservent leur avance au sommet de l’Est et filent vers l’avantage du terrain en playoffs. Quel impact pourront d’ailleurs avoir ces deux gifles pour les Knicks s’il faut croiser les Pistons au printemps ?

« Je ne regarde pas les matches de la saison régulière comme des baromètres parce que les playoffs, c’est un basket différent. Surtout quand on parle d’une série de sept matches », se rassure Mike Brown, avant le dernier duel entre les deux équipes, le 19 février à New York. « J’ai été dans des équipes qui sont allées jusqu’en Finals ou loin en playoffs qui avaient perdu des duels en saison et gagnaient les séries de playoffs. Je ne vois pas les choses comme ça, en me disant que si on gagne, alors on dominera en playoffs, et si on perd, alors on sera dominé. »