Le MVP de la nuit | Victor Wembanyama punit les Mavs de loin, puis près du cercle

Un premier panier à 3-points, puis un second, puis un troisième… En voyant l’entame de rencontre de Victor Wembanyama à Dallas, on s’est dit qu’il était bien parti pour affoler très sérieusement les compteurs. Comme il l’avait fait en match d’ouverture sur le même parquet avec 40 points, ce qui reste la meilleure marque de sa saison.

Mais comme il a été très bien soutenu offensivement, avec six coéquipiers à 12 points ou plus, le Français n’a pas eu besoin d’en marquer autant pour que sa formation reparte avec la victoire. En 35 minutes, l’Alien a cumulé 29 points (9/14 aux tirs dont 5/9 de loin), 11 rebonds, 6 passes, 3 contres et 2 interceptions. Une production ô combien complète et efficace donc.

« Ils ont employé des systèmes défensifs assez atypiques, et il a pris 9 tirs à 3-points, mais il est resté agressif vers le cercle », constate Mitch Johnson, qui a apprécié le répondant physique affiché par son joueur, quand son homologue d’en face, Jason Kidd, reste impressionné par « sa capacité à créer des tirs que personne d’autre sur cette planète ne peut créer. On essaie de lui rendre la tâche difficile. »

Ses Mavericks ne l’ont pas fait suffisamment bien, surtout dans le « money time », quand le Français est allé récupérer quelques coups de sifflet pour s’offrir des passages sur la ligne des lancers-francs (6/8). Et quand il a été pris à deux, « Wemby » a servi De’Aaron Fox pour une sanction dans le corner.

La patience prônée

« J’aime que nous ayons eu un petit moment moins bon que le reste du match, mais que nous soyons restés plutôt solides en défense, même si cela aurait pu être mieux. Et oui, on est revenus à ce que l’on sait faire en attaque, parce qu’à un moment donné, on faisait un peu n’importe quoi », analyse le Français sur cette fin de match.

Celui-ci repart ainsi à nouveau avec la victoire face aux Mavs d’un Cooper Flagg logiquement d’un tout autre niveau par rapport à sa première sortie de l’année. Le rookie de Dallas, au « profil de joueur atypique à défendre » selon le Français, a encore passé la barre des 30 points, mais son équipe s’est inclinée pour la 6e fois de suite.

Avant de gagner cette saison, Victor Wembanyama est lui aussi passé par là. « La vérité, c’est qu’on ne peut pas tout déclencher en un instant. Gagner viendra en temps voulu. Il faut faire confiance à son organisation. C’est mon opinion. Et en attendant de gagner, ce que j’essaie de faire, ce qu’on essaie de faire, donner tout ce qu’on peut tout en faisant confiance au processus, en étant persuadés qu’on progresse et qu’on gagne en maturité. »

Victor Wembanyama Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 SA 71 29:40 46.5 32.5 79.6 2.3 8.4 10.6 3.9 2.2 1.2 3.7 3.6 21.4 2024-25 SA 46 33:12 47.6 35.2 83.6 1.8 9.2 11.0 3.7 2.3 1.1 3.2 3.8 24.3 2025-26 SA 36 28:55 50.6 35.7 81.3 2.0 9.1 11.1 2.7 2.8 0.9 2.7 2.7 24.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.