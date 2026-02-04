Jaxson Hayes suspendu un match… pour avoir poussé la mascotte des Wizards

Mais que s’est-il donc passé lors de la présentation des équipes, entre les Wizards et les Lakers ? Sur les images TV, on ne voyait rien mais la NBA a annoncé la suspension de Jaxson Hayes pour une rencontre.

Motif ? Le pivot des Lakers a poussé G-Wiz, la mascotte de l’équipe de la capitale fédérale…

Et en effet, la vidéo retrouvée par Bleacher Report montre Jaxson Hayes qui pousse la mascotte au moment où elle partait vers les vestiaires avec le drapeau de l’équipe. Le faisant percuter un danseur qui arrivait en sens inverse !

Here is a video of Jaxson Hayes shoving the Wizards mascot — This is wild. (via @BleacherReport) pic.twitter.com/HwJ50707NG — Hoop Central (@TheHoopCentral) February 4, 2026

La NBA n’a ainsi pas du tout aimé ce geste inutile et finalement dangereux. En tout cas, le futur participant au Slam Dunk Contest ne pourra pas disputer le prochain match des Lakers, prévu face aux Sixers.

Un incident qui rappelle un peu celui ayant impliqué David West et la mascotte des Cavaliers, en 2012. L’intérieur des Pacers avait envoyé MoonDog à l’hôpital d’un enchaînement de boxeur qui avait fait mouche !

Jaxson Hayes Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 NO 64 16:53 67.2 25.0 64.7 1.5 2.5 4.0 0.9 2.5 0.4 0.8 0.9 7.4 2020-21 NO 60 16:04 62.5 42.9 77.5 1.5 2.8 4.3 0.6 1.7 0.4 0.7 0.6 7.5 2021-22 NO 70 19:58 61.6 35.1 76.6 1.6 2.9 4.5 0.6 2.2 0.5 0.8 0.8 9.3 2022-23 NO 47 12:59 55.1 10.3 69.9 0.8 2.0 2.8 0.7 1.4 0.4 0.7 0.4 5.0 2023-24 LAL 70 12:32 72.0 0.0 62.2 1.0 2.0 3.0 0.5 1.8 0.5 0.6 0.4 4.3 2024-25 LAL 56 19:31 72.2 0.0 62.2 1.4 3.4 4.8 1.0 2.4 0.6 0.8 0.9 6.8 2025-26 LAL 41 17:22 77.5 100.0 64.9 1.4 2.4 3.8 0.8 2.0 0.4 0.5 0.6 6.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.