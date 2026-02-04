Une reprise en douceur pour Austin Reaves

Quasiment six semaines après sa blessure au mollet gauche, le jour de Noël, Austin Reaves a enfin retrouvé les parquets, lors du facile déplacement des Lakers à Brooklyn. Remplaçant, l’arrière de Los Angeles a joué 21 minutes, le temps d’inscrire 15 points à 3/9 au shoot, avec 4 rebonds et 2 interceptions. Pour son plus grand bonheur.

« Être sur le banc, c’est chiant. Pendant un mois et demi, je crois que la seule chose que j’ai faite, c’est de crier sur les arbitres. Ce n’est pas agréable. C’est bien mieux de pouvoir leur crier dessus sur le parquet », s’amuse Austin Reaves. « Ça fait du bien d’être sur le terrain, de sentir l’énergie et de pratiquer le sport que j’aime »

Il aurait pu revenir dimanche soir à New York donc, malgré cette impatience, pourquoi avoir attendu d’être à Brooklyn ? « Je voulais m’assurer d’être bien à 100% », répond-il. « Je voulais vraiment jouer contre les Knicks, j’adore jouer là-bas. J’aurais voulu aider l’équipe mais je ne me sentais pas bien. En me levant ce mardi matin, je me sentais très bien. »

Cette rencontre, aisément remportée par les Californiens, était un retour en douceur pour l’arrière, qui devrait monter en puissance au fil des semaines, pour retrouver son meilleur niveau d’ici deux mois et le début des playoffs.

« Avoir un joueur de retour, ça nous a donné un coup de boost, surtout en cette fin de road trip », décrit LeBron James. « C’est évident que son rythme est un peu absent mais il a tout de même un impact. Je suis heureux de le voir revenir. »

Austin Reaves Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 LAL 61 23:15 45.9 31.7 83.9 0.7 2.4 3.2 1.8 1.4 0.5 0.7 0.3 7.3 2022-23 LAL 64 28:48 52.9 39.8 86.4 0.5 2.5 3.0 3.4 1.7 0.5 1.5 0.3 13.0 2023-24 LAL 82 32:04 48.6 36.7 85.3 0.7 3.6 4.3 5.5 1.9 0.8 2.1 0.3 15.9 2024-25 LAL 73 34:56 46.0 37.7 87.7 0.8 3.7 4.5 5.8 2.1 1.1 2.4 0.3 20.2 2025-26 LAL 24 34:40 50.3 36.0 87.0 0.7 4.5 5.2 6.0 2.3 1.0 3.2 0.2 26.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.