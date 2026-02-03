Courtisé en Europe, Guerschon Yabusele reste focalisé sur la NBA

À deux jours de la « trade deadline », Guerschon Yabusele fait partie des noms les plus susceptibles de bouger d’ici le 5 février, alors qu’il se morfond actuellement sur le banc des Knicks.

Côté NBA, deux pistes semblent assez solides. D’abord les Pelicans, où un montage a été évoqué autour de Jose Alvarado et Yves Missi. Puis les Spurs, qui pourraient offrir Jeremy Sochan en retour… sauf que la franchise texane serait refroidie par la « player option » dont dispose l’ailier fort français pour la saison prochaine…

Mais le dossier ne se limite peut-être pas à un simple changement d’adresse aux États-Unis.

En Europe, le Panathinaïkos et l’Hapoël Tel-Aviv se seraient ainsi renseignés sur le dossier Guerschon Yabusele, même si RMC Sport assure que le joueur fait toujours de la NBA sa priorité à l’heure actuelle.

À 30 ans, Guerschon Yabusele vit en tout cas des jours clés pour sa carrière afin de trouver (enfin) un rôle durable en NBA… ou accepter qu’une offre européenne XXL rebatte les cartes.

Guerschon Yabusele Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 BOS 33 7:07 42.6 32.4 68.2 0.5 1.1 1.6 0.5 0.7 0.1 0.4 0.2 2.4 2018-19 BOS 41 6:07 45.5 32.1 68.2 0.6 0.7 1.3 0.4 0.8 0.2 0.4 0.2 2.3 2024-25 PHI 70 27:04 50.1 38.0 72.5 1.9 3.7 5.6 2.1 2.3 0.8 1.2 0.3 11.0 2025-26 NY 41 8:56 39.3 29.4 66.7 0.6 1.5 2.1 0.4 0.9 0.1 0.4 0.1 2.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.