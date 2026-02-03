Courtisé en Europe, Guerschon Yabusele reste focalisé sur la NBA

À deux jours de la « trade deadline », Guerschon Yabusele fait partie des noms les plus susceptibles de bouger d’ici le 5 février, alors qu’il se morfond actuellement sur le banc des Knicks.
Côté NBA, deux pistes semblent assez solides. D’abord les Pelicans, où un montage a été évoqué autour de Jose Alvarado et Yves Missi. Puis les Spurs, qui pourraient offrir Jeremy Sochan en retour… sauf que la franchise texane serait refroidie par la « player option » dont dispose l’ailier fort français pour la saison prochaine…
Mais le dossier ne se limite peut-être pas à un simple changement d’adresse aux États-Unis.
En Europe, le Panathinaïkos et l’Hapoël Tel-Aviv se seraient ainsi renseignés sur le dossier Guerschon Yabusele, même si RMC Sport assure que le joueur fait toujours de la NBA sa priorité à l’heure actuelle.
À 30 ans, Guerschon Yabusele vit en tout cas des jours clés pour sa carrière afin de trouver (enfin) un rôle durable en NBA… ou accepter qu’une offre européenne XXL rebatte les cartes.
|Guerschon Yabusele
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2017-18
|BOS
|33
|7:07
|42.6
|32.4
|68.2
|0.5
|1.1
|1.6
|0.5
|0.7
|0.1
|0.4
|0.2
|2.4
|2018-19
|BOS
|41
|6:07
|45.5
|32.1
|68.2
|0.6
|0.7
|1.3
|0.4
|0.8
|0.2
|0.4
|0.2
|2.3
|2024-25
|PHI
|70
|27:04
|50.1
|38.0
|72.5
|1.9
|3.7
|5.6
|2.1
|2.3
|0.8
|1.2
|0.3
|11.0
|2025-26
|NY
|41
|8:56
|39.3
|29.4
|66.7
|0.6
|1.5
|2.1
|0.4
|0.9
|0.1
|0.4
|0.1
|2.7
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.