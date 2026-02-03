Un retour comme cadeau d’anniversaire pour Scoot Henderson ?

Comme ils ont désormais un All-Star, avec Deni Avdija, et qu’ils occupent la 10e place de la conférence Ouest, sans oublier l’affaire autour de Chauncey Billups, qui a laissé sa place sur le banc, on a tendance à oublier que les Blazers évoluent sans Scoot Henderson depuis le début de saison.

Pour rappel, le meneur de Portland s’est blessé fin septembre 2025 en se déchirant les ischio-jambiers. Et son absence s’est tellement prolongée qu’il n’a toujours pas joué cette saison. Son retour serait, sauf rechute, pour les prochains jours, 45 semaines après son dernier match en saison régulière, le 27 mars 2025.

« Je me incroyablement bien. Je suis prêt », a expliqué Scoot Henderson. Et ce serait parfait si cela pouvait se faire ce mardi contre les Suns. « J’espère : c’est mon anniversaire », précise ainsi celui qui a 22 ans ce 3 février.

Depuis fin décembre et début janvier, il est monté en puissance à l’entraînement. Depuis deux semaines, il peut s’entraîner normalement et a logiquement fait du 3-contre-3 puis du 5-contre-5, dernière étape avant de retrouver les parquets. Alors, ce retour, c’est pour quand ? « Très, très prochainement on va le revoir jouer », répondait son entraîneur Tiago Splitter dimanche.

Scoot Henderson attend ainsi le feu vert médical pour commencer sa troisième saison en NBA. « Je suis tout excité. Je le suis depuis le début de la saison », note-t-il. « Je suis prêt à saisir une nouvelle occasion de montrer ce dont je suis capable et à permettre à notre équipe de montrer ce dont elle est capable. Ça va faire du bien de rejouer. »

Scoot Henderson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 POR 62 29 38.5 32.5 81.9 0.9 2.3 3.1 5.4 3.1 0.8 3.4 0.2 14.0 2024-25 POR 66 27 41.9 35.4 76.7 0.8 2.2 3.0 5.1 2.7 1.0 2.7 0.2 12.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.