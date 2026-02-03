Grant Williams, la boule d’énergie des Hornets

Son retour au jeu est presque passé inaperçu. Mais il coïncide pourtant avec la folle série en cours des Hornets. Cette nuit face aux Pelicans, il était difficile de passer à côté de Grant Williams.

Revenu à la compétition il y a trois semaines, après une longue période de convalescence pour se remettre d’une déchirure d’un ligament croisé et du ménisque (genou droit), l’intérieur s’était montré relativement discret sur le plan statistique et n’avait pas encore dépassé la barre des 10 points.

Cette nuit, il a fait remonter ses compteurs en apportant 16 points (5/7 aux tirs dont 2/4 de loin) et 9 rebonds en 19 minutes en sortie de banc. Soit le triple de sa production avant ce match : 4.7 points (30.4% dont 23.5% de loin) et 3.4 rebonds.

« Ça fait du bien de voir quelques tirs rentrer. Après 13 mois d’absence, on perd l’habitude ; ça manque de ne plus en mettre autant qu’à l’entraînement. Si quelqu’un vous dit qu’il pensait revenir avec 80% de réussite à 3-points et 100% au tir, il ment. Donc, ce soir, c’était cool d’en voir quelques-uns tomber dedans et de continuer à progresser au fur et à mesure du retour de blessure. Je me suis senti bien », livre-t-il.

Impressionné par Moussa Diabate

Grant Williams dit par ailleurs avoir apprécié être mobilisé sur une séquence « small ball » pour quelques minutes. « C’était sympa de les jouer, mais en même temps, nous n’avions pas eu besoin d’y avoir recours car Moussa (Diabate) et Ryan (Kalkbrenner) ont été tellement efficaces et performants pour nous toute la saison. Ce n’était pas nécessaire », juge le 22e choix de la Draft 2019.

L’ailier-fort insiste même sur le Français dont il trouve l’apport « phénoménal » dans la raquette des Hornets, ce qui lui permet d’évoluer davantage en périphérie où il peut faire parler son adresse extérieure (37% en carrière). « Ça a préservé mon physique, m’a peut-être évité quelques kilomètres, mais je suis reconnaissant de la tournure qu’ont pris les choses ce soir. »

Des choses qui ont sérieusement bien tourné, car les Hornets étaient menés de 22 points, avant de renverser le cours du match, en limitant les Pelicans à seulement 31 points inscrits en seconde période. Le retour de Grant Williams a visiblement eu une influence sur l’envie de défendre des Hornets.

Depuis le passage à la nouvelle année, ces derniers ont contenu leurs adversaires sous la barre des 100 points déjà à 10 reprises. Sur janvier, Charlotte disposait même de la 5e meilleure défense du pays. « Grant continue à nous apporter un niveau différent sur le plan physique et une capacité à faire des stops défensivement », remarque d’ailleurs son coach Charles Lee, en soulignant l’aspect vocal au sein de sa formation.

Charlotte doit s’habituer à gagner

« Je pense que ma parole est respectée, mais je ne peux pas non plus m’attribuer tout le mérite. Les autres gars ont pris la parole tout autant que moi. Cela vient du fait qu’on s’encourage les uns les autres. Cette équipe se soucie vraiment de chacun dans le vestiaire, et la voix qui s’élève peut être différente à chaque fois. Mais ce soir, cela faisait partie de ces matches où il fallait qu’on mette les points sur les i sur ce qu’on devait accomplir », décrit Grant Williams.

Parmi les joueurs les plus âgés et expérimentés de l’équipe, l’intérieur peut apprécier. Sa formation est la plus en forme de la ligue avec 7 victoires de rang, et elle met maintenant la pression sur les Hawks et les Bulls dans la course au « play-in ».

« J’ai fait partie d’une équipe à Boston où, après le All-Star Break, je crois qu’on avait gagné quelque chose comme 16 ou 18 matches de suite. Dans ces cas-là, tout le monde joue à son meilleur niveau contre toi, parce que tout le monde veut briser la série. Notre boulot est de continuer à nous battre. À mesure qu’on progresse en tant qu’équipe, pour montrer quel genre de groupe on veut devenir à l’avenir », fixe-t-il.

Grant Williams espère ainsi que la franchise, habituée aux défaites, y trouvera une forme de normalité. « C’est un peu particulier parce que Charlotte n’a pas fait ça souvent, mais on doit tous garder la tête baissée et ne pas se soucier d’une quelconque série de victoires. On se concentre sur le match qui est devant nous. Avoir cet esprit de compétition à chaque rencontre et faire face à des adversaires qui donnent tout contre nous, c’est exactement ce que tu recherches si tu es un vrai basketteur et un vrai amoureux du jeu. »

Grant Williams Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 BOS 69 15:07 41.2 25.0 72.2 0.9 1.7 2.6 1.0 2.4 0.4 0.7 0.5 3.4 2020-21 BOS 63 18:04 43.7 37.2 58.8 0.8 2.1 2.8 1.0 2.6 0.5 0.9 0.4 4.7 2021-22 BOS 77 24:21 47.5 41.1 90.5 0.8 2.7 3.6 1.0 2.4 0.5 0.8 0.7 7.8 2022-23 BOS 79 25:53 45.4 39.5 77.0 1.1 3.5 4.6 1.7 2.4 0.5 1.0 0.4 8.1 2023-24 DAL 47 26:26 41.3 37.6 74.5 1.0 2.6 3.6 1.7 2.9 0.5 1.1 0.6 8.1 2023-24 CHA 29 30:37 50.3 37.3 76.5 1.4 3.8 5.1 3.2 3.1 0.7 1.9 0.4 13.9 2024-25 CHA 16 29:56 43.9 36.5 83.8 1.1 4.0 5.1 2.3 2.9 1.1 1.8 0.8 10.4 2025-26 CHA 9 17:27 30.4 23.5 66.7 0.8 2.7 3.4 1.1 1.1 0.6 0.6 0.2 4.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.