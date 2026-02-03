Un coloris olympique pour la A.E. 2

Anthony Edwards et adidas avaient déjà mis en valeur la médaille d’or remportée par Team USA aux Jeux Olympiques de Paris 2024 sur la A.E. 1, avec notamment un coloris « Gold Medal ». C’est donc tout naturellement au tour de la A.E. 2 de rappeler ce moment fort de la jeune carrière de l’arrière des Wolves avec ce coloris « Predator ». Pour rappel, “Ant-man” avait scoré 8 points en 9 minutes lors de la finale face aux Bleus.
Celui-ci reprend en effet les couleurs du drapeau américain avec des touches de bleu marine et de rouge, à l’avant du pied et sur la languette, avec les logos du joueur et d’adidas ressortant en rouge, respectivement sur la languette et le talon. La base en blanc-gris est complété par une partie supérieure en noir.
La A.E. 2 « Predator » est disponible depuis aujourd’hui sur Basket4Ballers au prix de 130 euros. C’est le dixième coloris de ce modèle à retrouver sur le site.
Notre verdict de la A.E. 2
Adidas s’est offert l’une des plus belles prises de ces dernières années en misant sur Anthony Edwards. La marque aux trois bandes avait réussi à façonner une identité singulière à la première chaussure signature d’ « Ant-Man » et était donc très attendue pour cette nouvelle mouture.
La A.E. 2 se présente dans la continuité de sa grande sœur au niveau technique, avec une semelle inchangée, aux caractéristiques parfaites pour le style explosif d’Anthony Edwards, proche du sol, vif et exigeant sur ses appuis. Les qualités d’adhérence, de rebond sont bien là, le maintien de l’avant du pied et du talon ont été soignés… Tout y est pour avoir les doigts de pied prêts à rayer le parquet.
L’innovation au niveau du design est à laisser à l’appréciation de chacun. Plus classique, mais tout aussi efficace pour certains, moins risqué et donc forcément moins surprenant pour d’autres. Le grand public semble pour l’instant avoir répondu favorablement à l’inspiration d’adidas pour cette A.E. 2, et le principal intéressé n’a pas tardé à mettre en valeur ses atouts.