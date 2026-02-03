Un coloris olympique pour la A.E. 2

Anthony Edwards et adidas avaient déjà mis en valeur la médaille d’or remportée par Team USA aux Jeux Olympiques de Paris 2024 sur la A.E. 1, avec notamment un coloris « Gold Medal ». C’est donc tout naturellement au tour de la A.E. 2 de rappeler ce moment fort de la jeune carrière de l’arrière des Wolves avec ce coloris « Predator ». Pour rappel, “Ant-man” avait scoré 8 points en 9 minutes lors de la finale face aux Bleus.

Celui-ci reprend en effet les couleurs du drapeau américain avec des touches de bleu marine et de rouge, à l’avant du pied et sur la languette, avec les logos du joueur et d’adidas ressortant en rouge, respectivement sur la languette et le talon. La base en blanc-gris est complété par une partie supérieure en noir.

La A.E. 2 « Predator » est disponible depuis aujourd’hui sur Basket4Ballers au prix de 130 euros. C’est le dixième coloris de ce modèle à retrouver sur le site.