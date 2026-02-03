Charles Lee s’en veut pour son « coup de boule » sur LaMelo Ball

« J’ai manqué d’attention, et je ne suis pas censé manquer d’attention, à aucun moment. Je pensais que le ballon allait sortir et je m’apprêtais à l’empêcher de finir en tribunes, alors que lui a foncé pour sauver le ballon. On s’est pris un choc tête contre tête. Il faut le remercier pour ne pas trop m’avoir gueulé dessus. »

L’action avait beau avoir tout du gag, elle n’aurait pas fait rire les Hornets si LaMelo Ball n’avait pas pu revenir sur le terrain pour affronter les Pelicans et si Charlotte avait mis fin à sa belle série de victoires.

Le choc a tout de même été si rude que LaMelo Ball est resté de longs instants au sol avant de prendre la direction du vestiaire pour se faire poser un point de suture au dessus de l’œil droit. De son côté, Charles Lee… a plutôt bien encaissé ! Il a surtout pu rester sur le banc pour diriger son équipe.

Un choc frontal impressionnant

Une fois de retour, le meneur a encore pris un coup au visage, bien plus léger, lorsque Jeremiah Fears a laissé traîner sa main après une feinte. Tout est rentré dans l’ordre suite, puisque LaMelo Ball a pu reprendre ses esprits et retrouver son meilleur niveau. À tel point qu’il a presque ramené les Hornets dans le coup à lui seul au retour des vestiaires, jusqu’à son finish tout aussi impressionnant, à l’image de son dunk pour faire passer Charlotte devant en début de quatrième quart-temps après avoir compté jusqu’à 22 points de retard.

Dans l’euphorie de la victoire, le petit frère de Lonzo Ball n’en a pas tenu rigueur à son coach. « Il s’est dirigé vers le ballon, moi aussi, et nos têtes se sont heurtées. C’était malheureux, mais je suis toujours vivant et je respire, alors, qu’importe ? On a gagné, c’est ce qui est le plus important. »

Au final, ce coup de boule malencontreux a donné un gros coup de « boost » au reste de l’équipe, motivée par le retour tonitruant de son leader et sa boîte crânienne en acier trempé. Charles Lee a en tout cas apprécié l’attitude d’un leader souvent décrié mais qui a assuré hier avec ses 24 points, 8 rebonds et 5 passes décisives.

« J’adore son état d’esprit : ‘Laissez-moi aller me remettre sur pieds et revenir sur le terrain’ », a confirmé Charles Lee. « Ça démontre simplement qu’il continue à progresser, qu’il est capable d’encaisser un coup comme celui-là et de passer à autre chose. Il a vraiment aidé notre équipe. Il a très bien réagi face à un entraîneur stupide ».

Qui a tourné l’évènement en dérision en déboulant dans le vestiaire avec un casque, pour poursuivre LaMelo Ball !