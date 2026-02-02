Le soldat Wallace sort de l’ombre

S’il s’est vite installé comme un soldat essentiel du Thunder, notamment par ses qualités défensives, Cason Wallace n’est pas spécialement un grand shooteur. C’est sans doute pour ça que les Nuggets lui avaient laissé de l’espace la nuit dernière… et qu’il les a punis avec son record au scoring en carrière : 27 points à 7/11 de loin !

« Mes coéquipiers m’ont trouvé » s’est-il contenté d’expliquer, cherchant surtout à éviter la douche prévue par ses camarades après le match. « Et j’étais en confiance au moment où la balle partait. »

Ça s’est vu, et Mark Daigneault était heureux de voir ce soldat d’habitude dans l’ombre recevoir la lumière.

« Il fait partie des nombreux joueurs de notre équipe qui remplissent très bien leur rôle », explique le coach. « Son pourcentage de victoires, en tant que professionnel, est incroyable. Mais l’un des inconvénients de jouer dans une équipe de ce niveau, en tant que jeune, c’est que votre rôle peut parfois sembler limité par rapport à celui de vos pairs. S’il était dans une équipe moins bonne, il pourrait probablement faire beaucoup plus et son rôle serait un peu plus large. Et donc, quand vous avez un joueur qui s’investit autant dans ce genre de rôle, qui s’investit autant dans la victoire et le succès de l’équipe, et qui passe une soirée comme celle-ci, tout le monde est heureux pour lui. »

Car Cason Wallace ne réussira sans doute pas 7 tirs à 3-points tous les soirs. Mais ses camarades savent qu’il sera par contre présent à chaque match sur le porteur du ballon adverse.

« Il a très bien tiré ce soir, mais je ne veux pas que cela occulte le fait qu’il est incroyable en défense pour nous chaque soir », conclut Chet Holmgren. « C’est formidable d’avoir un tel joueur dans l’équipe. »

Cason Wallace Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 OKC 82 20:38 49.1 41.9 78.4 0.6 1.6 2.3 1.5 1.6 0.9 0.5 0.5 6.8 2024-25 OKC 68 27:35 47.4 35.6 81.1 1.0 2.3 3.4 2.5 2.1 1.8 0.9 0.5 8.4 2025-26 OKC 47 26:26 42.2 37.3 73.0 0.8 2.2 3.1 2.0 2.0 2.0 0.9 0.2 7.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.