LeBron James présent sur près de 30% des All-Star Game de l’histoire NBA…

Le 20 février 2005, LeBron James fêtait sa première participation au All-Star Game de la NBA. C’était à Denver et le « King » était même titulaire à l’Est, aux côtés d’Allen Iverson, Vince Carter, Grant Hill et Shaquille O’Neal. Une liste de noms qui illustre bien l’époque désormais lointaine de cette première étoile…

Depuis, l’enfant d’Akron a remporté quatre titres, quatre trophées de MVP tout en devenant le meilleur marqueur de l’histoire de la ligue. Et il continue d’empiler les records de longévité.

Sélectionné par les coachs, il décroche ainsi une 22e participation au All-Star Game (même s’il n’a techniquement pas pu prendre part à l’édition 2025). C’est trois de plus que l’ancien recordman, Kareem Abdul-Jabbar (19) et six de plus que le premier joueur en activité du classement, Kevin Durant (16), qui sera lui aussi de la partie.

Comme il n’y a pas eu d’édition 1999 du All-Star Game à cause du « lockout » de la saison 1998/99, ce All-Star Game 2026, qui se disputera à l’Intuit Dome d’Inglewood le 15 février prochain sera le 75e de l’histoire de la NBA. Et avec 22 participations, LeBron James aura donc été présent pour 30% de toutes les éditions !