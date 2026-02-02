Matchs
Une victoire référence pour les Knicks

NBA – Vainqueurs des Lakers au Madison Square Garden pour la première fois depuis 2021, les Knicks se sont appuyés sur la richesse de leur effectif et une défense agressive après la pause.

knicksAu-delà d’enchaîner une 6e victoire de rang pour conserver le rythme des Celtics avec qui ils partagent la 2e place de la conférence Est, les Knicks ont séduit par la manière face aux Lakers. C’est une victoire collective avec six joueurs à 10 points et plus, et des “role players” qui ont parfaitement pris le relais des stars que sont Jalen Brunson et Karl-Anthony Towns.

« C’est de ça dont on est capables, » lance Josh Hart. « On a une grande richesse de banc, des gars capables de rentrer leurs tirs, de créer pour les autres. Ce ne sera pas toujours la soirée de JB ou de KAT, mais on a suffisamment de joueurs capables de marquer. Ça montre qu’on n’a pas besoin de forcer quoi que ce soit. »

Même s’il est difficile de le ranger dans la catégorie des “role players”, OG Anunoby a été le plus en vue avec ses 25 points, et c’est lui, sur un rebond offensif transformé en dunk, qui a tué le match dans le “money time” en donnant 12 points d’avance à New York.

À ses côtés, Landry Shamet justifie la confiance de Mike Brown avec 23 points, tandis que Josh Hart fait du Josh Hart avec 20 points et un beau 3/4 de loin. De quoi compenser les 23 points cumulés du tandem Brunson-Towns.

« Quand les tirs ne rentrent pas, il faut avoir de l’impact dans un autre domaine, » a expliqué Jalen Brunson, auteur de 13 passes. « Je voyais souvent deux défenseurs sur moi, donc j’essayais simplement de faire le bon choix au bon moment. On obtenait de bons tirs. Il faut s’adapter à la défense adverse. Les gars mettaient leurs tirs. La circulation de balle était excellente. »

Une défense en nette progression

Autre élément positif, la défense. C’est la cinquième fois en six matches que les Knicks limitent leur adversaire à 100 points ou moins.

« En deuxième mi-temps, on a mieux appliqué le plan de jeu, » apprécie Mike Brown. « Les Lakers n’ont marqué que 44 points après la pause, ce qui a été énorme pour nous. Vous savez, en première mi-temps, on n’a pas défendu comme on aurait dû. Il y a eu quelques manquements dans le respect du plan de jeu, et notre impact physique n’était pas au niveau. Le joueur ligne de fond n’était pas en place défensivement, et c’était un signe révélateur : il y a eu cinq ballons qui trainent dans le deuxième quart-temps et on n’en a récupéré qu’un seul. Un sur cinq ! »

Pour le coach des Knicks, cette stat des “ballons 50/50” est vraiment révélatrice. « La chose que j’ai dite aux joueurs, c’est que ce différentiel sur les ballons qui trainent était un vrai indicateur de là où on en était défensivement. Et au crédit des joueurs, en deuxième mi-temps il y a eu sept ballons qui traînent… et on les a tous gagnés. Pour moi, ça montre clairement que la différence dans le match s’est faite sur notre attention aux détails du plan de jeu et sur l’intensité mise quand il le fallait. »

Par Fabrice Auclert
