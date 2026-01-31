Rattraper Kareem Abdul-Jabbar ? Pour Kevin Durant, ça semble loin !

Véritable métronome offensif, Kevin Durant tourne toujours à 26.5 points de moyenne à plus de 37 ans. Il a ainsi passé Wilt Chamberlain (31 419 points) puis Dirk Nowitzki (31 560) au classement des meilleurs marqueurs de l’histoire, et se retrouve actuellement à la 6e place, avec 31 736 points au compteur (en saison régulière).

À ce rythme, il devrait intégrer le Top 5, et donc passer devant Michael Jordan (32 292) d’ici une vingtaine de rencontres. Kobe Bryant (33 643) est lui atteignable la saison prochaine. Et ensuite ?

Notre confrère Leigh Ellis l’a interrogé sur la possibilité d’aller chercher la deuxième place de Kareem Abdul-Jabbar (38 387). En baissant sa moyenne à 25 points par match pour faire les calculs, pour tenir compte du poids des ans, « KD » aurait besoin de 268 matchs pour passer « KAJ ». Soit trois saisons pleines après cette campagne…

« Franchement, je ne sais pas si je peux être à 25 points par match pendant 270 matchs de plus » reconnaît l’ailier des Rockets. « Je ne veux jamais dire jamais, mais ces mecs ont mis la barre tellement haut… Déjà, pour être dans le Top 3/4, il faut jouer au moins vingt ans en NBA. Et ensuite, il faut rester à ce niveau pendant 15 à 20 ans. »

Pour Kevin Durant, ralenti par les blessures au cours de sa carrière, ce n’est donc pas un objectif.

« Moi je regarde ça comme ça : jouer longtemps, jouer plus de vingt ans, et voir où je finis. Si je termine là-haut, tant mieux. Sinon, je veux juste être dans les parages, dans la ligue. C’est toujours ce que je voulais quand j’étais gamin : être en NBA. Donc être encore là vingt ans plus tard… c’est énorme. Honnêtement, tout le reste, c’est la cerise sur le gâteau. Bien sûr que j’ai toujours voulu plus : je voulais être parmi les plus grands, je voulais qu’on parle de moi dans un contexte historique. Mais quand je baisse la tête et que je bosse, je suis surtout enthousiaste d’être encore en NBA, aussi longtemps, et de continuer à faire ce que je fais. Donc on verra ce qui se passe. »

Kevin Durant Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2007-08 OKC 80 34:36 43.0 28.8 87.3 0.9 3.5 4.4 2.4 1.5 1.0 2.9 0.9 20.3 2008-09 OKC 74 38:59 47.6 42.2 86.3 1.0 5.5 6.5 2.8 1.8 1.3 3.0 0.7 25.3 2009-10 OKC 82 39:30 47.6 36.5 90.0 1.3 6.3 7.6 2.8 2.1 1.4 3.3 1.0 30.1 2010-11 OKC 78 38:57 46.2 35.0 88.0 0.7 6.1 6.8 2.7 2.0 1.1 2.8 1.0 27.7 2011-12 OKC 66 38:35 49.6 38.7 86.0 0.6 7.4 8.0 3.5 2.0 1.3 3.8 1.2 28.0 2012-13 OKC 81 38:30 51.0 41.6 90.5 0.6 7.3 7.9 4.6 1.8 1.4 3.5 1.3 28.1 2013-14 OKC 81 38:33 50.3 39.1 87.3 0.7 6.7 7.4 5.5 2.1 1.3 3.5 0.7 32.0 2014-15 OKC 27 33:49 51.0 40.3 85.4 0.6 6.0 6.6 4.1 1.5 0.9 2.7 0.9 25.4 2015-16 OKC 72 35:48 50.5 38.7 89.8 0.6 7.6 8.2 5.0 1.9 1.0 3.5 1.2 28.2 2016-17 GS 62 34:32 53.7 37.5 87.5 0.6 7.6 8.3 4.8 1.9 1.1 2.2 1.6 25.1 2017-18 GS 68 34:11 51.6 41.9 88.9 0.5 6.4 6.8 5.4 2.0 0.7 3.0 1.8 26.4 2018-19 GS 78 34:38 52.1 35.3 88.5 0.4 5.9 6.4 5.9 2.0 0.7 2.9 1.1 26.0 2020-21 BKN 35 33:03 53.7 45.0 88.2 0.4 6.7 7.1 5.6 2.0 0.7 3.4 1.3 26.9 2021-22 BKN 55 37:13 51.8 38.3 91.0 0.5 6.9 7.4 6.4 2.1 0.9 3.5 0.9 29.9 2022-23 BKN 39 35:58 55.9 37.6 93.4 0.4 6.4 6.7 5.3 2.4 0.8 3.5 1.5 29.7 2022-23 PHO 8 33:38 57.0 53.7 83.3 0.4 6.0 6.4 3.5 0.9 0.3 2.5 1.3 26.0 2023-24 PHO 75 37:13 52.3 41.3 85.6 0.5 6.1 6.6 5.0 1.8 0.9 3.3 1.2 27.1 2024-25 PHO 62 36:32 52.7 43.0 83.9 0.4 5.7 6.0 4.2 1.7 0.8 3.1 1.2 26.6 2025-26 HOU 44 36:46 51.4 40.8 88.6 0.5 4.9 5.4 4.5 2.1 0.7 3.1 0.9 26.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.