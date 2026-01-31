Après 10 matchs disputés en NBA, Amari Bailey se bat pour rejouer en NCAA

Ancienne gloire de UCLA et ancien coéquipier de Bronny James au lycée, Amari Bailey n’a que 21 ans, et il veut devenir le premier joueur à rejouer en NCAA après avoir disputé des rencontres en NBA. Pour cela, il a engagé un agent et un avocat afin de convaincre les instances universitaires de son éligibilité.

Drafté en 2023, à 18 ans, Amari Bailey a disputé 10 matches avec les Hornets, via un « two-way contract », et son horizon bouché chez les pros, il souhaite reprendre sa carrière universitaire. « Aujourd’hui, je serais senior à l’université », rappelle-t-il. « Je n’ai pas 27 ans… Sans critiquer ceux qui le font car chacun a son parcours, moi, je suis allé chez les pros, j’ai beaucoup appris, j’ai traversé beaucoup d’épreuves. Alors pourquoi pas moi ? »

Sa démarche constitue un nouveau test juridique majeur pour la NCAA qui tente d’interdire aux joueurs passés professionnels de revenir dans les universités. Le président de la NCAA, Charlie Baker, avait ainsi prévenu en décembre que les instances n’accorderaient aucune éligibilité à un joueur ayant signé un contrat NBA. Sauf que Charles Bediako, qui avait signé un « two-way contract », sans jouer en NBA, a contesté les règles de la NCAA devant un tribunal d’État et obtenu une injonction lui permettant de jouer avec Alabama.

Les limites juridiques de la NCAA à l’épreuve

« La NCAA n’a pas accordé et n’accordera pas l’éligibilité à des joueurs ayant signé un contrat NBA », a prévenu Tim Buckley, vice-président de la NCAA. « Le Congrès peut renforcer les règles de la NCAA afin que des professionnels ne puissent pas revenir en compétition contre des sportifs-étudiants par voie judiciaire. »

Cette même NCAA a cependant autorisé James Nnaji, drafté lui aussi en 2023, à revenir en NCAA. Lui n’avait pas signé en NBA, mais en Europe. Pour Amari Bailey et son avocat, le fait d’avoir joué quelques minutes dans un nombre limité de matchs NBA en fin de saison rookie ne justifie pas un traitement différent.

« On a un jeune en âge d’aller à l’université qui veut retourner à l’université, et un système qui lui dit : “Dommage, tu as joué dans une autre ligue, donc c’est fini pour toujours” », a déclaré Elliot Abrams, l’avocat d’Amari Bailey. « Je ne vois aucune justification réelle à cela. »

Amari Bailey juge la limite des cinq ans équitable, mais il estime qu’il serait peut-être plus réaliste d’interdire le retour des joueurs ayant signé un contrat NBA garanti ou sélectionnés au premier tour de la Draft. Son seul contrat professionnel, un « two-way contract », s’élevait à 565 000 dollars et il souligne que de nombreux joueurs universitaires gagnent aujourd’hui des montants similaires, voire supérieurs.

LEXIQUE

Two-way contract : Conçu pour créer une nouvelle passerelle entre la NBA et la G-League, ce type de contrat permet à chaque équipe de s’attacher les services de deux ou trois joueurs supplémentaires, pour les faire évoluer principalement dans leur franchise de ligue de développement affiliée mais aussi jusqu’à 50 matches en NBA.