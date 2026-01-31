Un retour sans peur et sans reproche pour Nikola Jokic

Bonne nouvelle pour les Nuggets : ils ont pu compter sur le retour de Nikola Jokic pour la réception des Clippers. Et après un mois d’absence, le triple MVP a frappé fort d’entrée : 31 points à 8/11 au tir et 12 rebonds en 25 minutes pour guider Denver vers une victoire 122-109.

Et quand les visiteurs ont tenté de s’accrocher, le Serbe a refermé la porte lui-même : deux lancers francs, une passe décisive pour Peyton Watson, puis un tir primé, face à Ivica Zubac, pour sceller le sort de la rencontre.

« Il ajoute une nouvelle dimension à ce que vous voulez faire en défense parce qu’il est capable de réussir des passes décisives ou de marquer des points », a constaté, impuissant, Tyronn Lue. « Si vous changez, il punit les défenseurs plus petits. Si vous êtes un grand, alors il vous emmène à 3-points. »

Soumis à une restriction de minutes, David Adelman a logiquement expliqué vouloir rester prudent avec sa star. Nikola Jokic, lui, a effectué son retour sans se poser de questions : après la rencontre, le « Joker » a indiqué avoir pu participer à quelques séquences supplémentaires en 5-contre-5, mais avoir préféré revenir sans attendre davantage.

De retour en pleine possession de ses moyens

Pour justifier ce choix, il explique n’avoir ressenti aucune appréhension à l’idée de solliciter son genou, un signal rassurant. Et face aux Clippers, il a effectivement donné l’impression d’être déjà en rythme.

« Je me sens bien, j’ai bien travaillé pour récupérer correctement », assure Nikola Jokic. « Je suis ici depuis onze ans et je travaille avec les mêmes personnes, donc je leur fais entièrement confiance. »

Sauf contretemps, le pivot devrait être en tenue pour la réception du Thunder ce dimanche. Pendant sa convalescence, il a manqué 16 matchs : il ne peut donc plus se permettre qu’une seule absence supplémentaire avant de passer sous le seuil d’éligibilité au trophée de MVP…

Interrogé sur ce point, le Serbe a écarté l’idée que cette règle ait influencé son retour. En revanche, il n’a pas manqué de saluer la réponse collective de son groupe, auteur de 10 victoires pour 6 défaites sans lui.

« Les gars qui ne jouaient pas beaucoup ont passé un cap et ont été importants », souligne Nikola Jokic. « Ils ont connu de superbes soirées et ont ramené des victoires importantes. Cela fait partie de leur processus d’apprentissage : être prêt à jouer au plus haut niveau lorsque votre numéro est appelé. »

Nikola Jokić Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 DEN 80 21:40 51.2 33.3 81.1 2.3 4.7 7.0 2.4 2.6 1.0 1.3 0.6 10.0 2016-17 DEN 73 28:25 57.8 32.4 82.5 2.9 6.9 9.8 4.9 2.9 0.8 2.3 0.8 16.7 2017-18 DEN 75 32:34 49.9 39.6 85.0 2.6 8.1 10.7 6.1 2.8 1.2 2.8 0.8 18.5 2018-19 DEN 80 31:18 51.1 30.7 82.1 2.9 8.0 10.8 7.3 2.9 1.4 3.1 0.7 20.1 2019-20 DEN 73 32:00 52.8 31.4 81.7 2.3 7.5 9.7 7.0 3.0 1.2 3.1 0.6 19.9 2020-21 DEN 72 34:33 56.6 38.8 86.8 2.8 8.0 10.8 8.3 2.7 1.3 3.1 0.7 26.4 2021-22 DEN 74 33:28 58.3 33.7 81.0 2.8 11.0 13.8 7.9 2.6 1.5 3.8 0.9 27.1 2022-23 DEN 69 33:40 63.2 38.3 82.2 2.4 9.4 11.8 9.8 2.5 1.3 3.6 0.7 24.5 2023-24 DEN 79 34:39 58.3 35.9 81.7 2.8 9.5 12.4 9.0 2.5 1.4 3.0 0.9 26.4 2024-25 DEN 70 36:44 57.6 41.7 80.0 2.9 9.9 12.7 10.2 2.3 1.8 3.3 0.6 29.6 2025-26 DEN 32 34:34 60.5 43.5 85.3 3.0 9.1 12.2 11.0 2.8 1.4 3.5 0.8 29.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.