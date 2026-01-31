Un retour sans peur et sans reproche pour Nikola Jokic

Bonne nouvelle pour les Nuggets : ils ont pu compter sur le retour de Nikola Jokic pour la réception des Clippers. Et après un mois d’absence, le triple MVP a frappé fort d’entrée : 31 points à 8/11 au tir et 12 rebonds en 25 minutes pour guider Denver vers une victoire 122-109.
Et quand les visiteurs ont tenté de s’accrocher, le Serbe a refermé la porte lui-même : deux lancers francs, une passe décisive pour Peyton Watson, puis un tir primé, face à Ivica Zubac, pour sceller le sort de la rencontre.
« Il ajoute une nouvelle dimension à ce que vous voulez faire en défense parce qu’il est capable de réussir des passes décisives ou de marquer des points », a constaté, impuissant, Tyronn Lue. « Si vous changez, il punit les défenseurs plus petits. Si vous êtes un grand, alors il vous emmène à 3-points. »
Soumis à une restriction de minutes, David Adelman a logiquement expliqué vouloir rester prudent avec sa star. Nikola Jokic, lui, a effectué son retour sans se poser de questions : après la rencontre, le « Joker » a indiqué avoir pu participer à quelques séquences supplémentaires en 5-contre-5, mais avoir préféré revenir sans attendre davantage.
De retour en pleine possession de ses moyens
Pour justifier ce choix, il explique n’avoir ressenti aucune appréhension à l’idée de solliciter son genou, un signal rassurant. Et face aux Clippers, il a effectivement donné l’impression d’être déjà en rythme.
« Je me sens bien, j’ai bien travaillé pour récupérer correctement », assure Nikola Jokic. « Je suis ici depuis onze ans et je travaille avec les mêmes personnes, donc je leur fais entièrement confiance. »
Sauf contretemps, le pivot devrait être en tenue pour la réception du Thunder ce dimanche. Pendant sa convalescence, il a manqué 16 matchs : il ne peut donc plus se permettre qu’une seule absence supplémentaire avant de passer sous le seuil d’éligibilité au trophée de MVP…
Interrogé sur ce point, le Serbe a écarté l’idée que cette règle ait influencé son retour. En revanche, il n’a pas manqué de saluer la réponse collective de son groupe, auteur de 10 victoires pour 6 défaites sans lui.
« Les gars qui ne jouaient pas beaucoup ont passé un cap et ont été importants », souligne Nikola Jokic. « Ils ont connu de superbes soirées et ont ramené des victoires importantes. Cela fait partie de leur processus d’apprentissage : être prêt à jouer au plus haut niveau lorsque votre numéro est appelé. »
|Nikola Jokić
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2015-16
|DEN
|80
|21:40
|51.2
|33.3
|81.1
|2.3
|4.7
|7.0
|2.4
|2.6
|1.0
|1.3
|0.6
|10.0
|2016-17
|DEN
|73
|28:25
|57.8
|32.4
|82.5
|2.9
|6.9
|9.8
|4.9
|2.9
|0.8
|2.3
|0.8
|16.7
|2017-18
|DEN
|75
|32:34
|49.9
|39.6
|85.0
|2.6
|8.1
|10.7
|6.1
|2.8
|1.2
|2.8
|0.8
|18.5
|2018-19
|DEN
|80
|31:18
|51.1
|30.7
|82.1
|2.9
|8.0
|10.8
|7.3
|2.9
|1.4
|3.1
|0.7
|20.1
|2019-20
|DEN
|73
|32:00
|52.8
|31.4
|81.7
|2.3
|7.5
|9.7
|7.0
|3.0
|1.2
|3.1
|0.6
|19.9
|2020-21
|DEN
|72
|34:33
|56.6
|38.8
|86.8
|2.8
|8.0
|10.8
|8.3
|2.7
|1.3
|3.1
|0.7
|26.4
|2021-22
|DEN
|74
|33:28
|58.3
|33.7
|81.0
|2.8
|11.0
|13.8
|7.9
|2.6
|1.5
|3.8
|0.9
|27.1
|2022-23
|DEN
|69
|33:40
|63.2
|38.3
|82.2
|2.4
|9.4
|11.8
|9.8
|2.5
|1.3
|3.6
|0.7
|24.5
|2023-24
|DEN
|79
|34:39
|58.3
|35.9
|81.7
|2.8
|9.5
|12.4
|9.0
|2.5
|1.4
|3.0
|0.9
|26.4
|2024-25
|DEN
|70
|36:44
|57.6
|41.7
|80.0
|2.9
|9.9
|12.7
|10.2
|2.3
|1.8
|3.3
|0.6
|29.6
|2025-26
|DEN
|32
|34:34
|60.5
|43.5
|85.3
|3.0
|9.1
|12.2
|11.0
|2.8
|1.4
|3.5
|0.8
|29.6
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.