Incertain avant le match suite à sa blessure à la cheville, Luka Doncic était bien sur le terrain face aux Wizards… et il ne semblait pas vraiment souffrant. En tout cas, ça ne l’a pas gêné face à la défense de Washington.
Il ne lui a ainsi fallu qu’une mi-temps pour réussir son triple-double. À la mi-temps, il affiche ainsi déjà 26 points à 9/13 au tir dont 5/8 de loin, 11 passes et 10 rebonds !
« Ce n’est certainement pas facile. Ça peut sembler facile, mais ça ne l’est pas », explique l’intéressé, qui a bouclé sa première mi-temps d’un 3-points avec la planche. « C’est agréable quand ça marche. »
Interrogé à la pause, JJ Redick ne pouvait que s’amuser de la réussite de sa star, expliquant « qu’il s’ennuyait parfois » et qu’il avait donc besoin de se lancer des défis, comme ce « stepback » avec la planche avant de rentrer aux vestiaires. En fait, on comprend que ce n’était pas volontaire, mais symbolique de la folle réussite du Slovène.
« La plupart d’entre nous ne peuvent pas comprendre ce que c’est d’être aussi forts »
C’est que lorsqu’il réussit ses « stepback », il est proprement injouable. Dès que les Wizards ont essayé de lui mettre un peu de pression, il a ainsi découpé le deuxième rideau défensif de Washington pour servir notamment Deandre Ayton sous le cercle. Et le suspense était déjà mort à la mi-temps, les Lakers menant 48-77 !
« C’est difficile à décrire, car la plupart d’entre nous ne peuvent pas comprendre ce que c’est d’être aussi forts », commente encore JJ Redick. « C’est destructeur pour l’autre équipe quand il faut envoyer un joueur en aide quasiment à chaque fois qu’on traverse le milieu du terrain, et que nous jouons donc à 4-contre-3. »
Homme-orchestre de Los Angeles, Luka Doncic a ainsi fini le premier quart-temps avec 16 points, 7 rebonds et 7 passes. Dans l’ère du « play-by-play », soit depuis 1997/98, il n’est arrivé que 21 fois qu’un joueur boucle un quart-temps avec plus de 15 points, 5 rebonds et 5 passes. Et sur ces 21 performances, 10 sont pour « Luka Magic ».
|Luka Dončić
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2018-19
|DAL
|72
|32:12
|42.7
|32.7
|71.3
|1.2
|6.6
|7.8
|6.0
|1.9
|1.1
|3.4
|0.3
|21.2
|2019-20
|DAL
|61
|33:33
|46.3
|31.6
|75.8
|1.3
|8.1
|9.4
|8.8
|2.5
|1.0
|4.3
|0.2
|28.8
|2020-21
|DAL
|66
|34:16
|47.9
|35.0
|73.0
|0.8
|7.2
|8.0
|8.6
|2.3
|1.0
|4.3
|0.5
|27.7
|2021-22
|DAL
|65
|35:24
|45.7
|35.3
|74.4
|0.9
|8.3
|9.1
|8.7
|2.2
|1.2
|4.5
|0.6
|28.4
|2022-23
|DAL
|66
|36:14
|49.6
|34.2
|74.2
|0.8
|7.8
|8.6
|8.0
|2.5
|1.4
|3.6
|0.5
|32.4
|2023-24
|DAL
|70
|37:29
|48.7
|38.2
|78.6
|0.8
|8.4
|9.2
|9.8
|2.1
|1.4
|4.0
|0.5
|33.9
|2024-25
|DAL
|22
|35:41
|46.4
|35.4
|76.7
|0.7
|7.6
|8.3
|7.8
|2.6
|2.0
|3.4
|0.4
|28.1
|2024-25
|LAL
|28
|35:09
|43.8
|37.9
|79.1
|0.9
|7.2
|8.1
|7.5
|2.4
|1.6
|3.7
|0.4
|28.2
|2025-26
|LAL
|38
|36:19
|47.4
|34.4
|78.1
|0.8
|6.9
|7.7
|8.7
|2.6
|1.5
|4.2
|0.5
|33.6
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.