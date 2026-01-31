Incertain avant le match suite à sa blessure à la cheville, Luka Doncic était bien sur le terrain face aux Wizards… et il ne semblait pas vraiment souffrant. En tout cas, ça ne l’a pas gêné face à la défense de Washington.

Il ne lui a ainsi fallu qu’une mi-temps pour réussir son triple-double. À la mi-temps, il affiche ainsi déjà 26 points à 9/13 au tir dont 5/8 de loin, 11 passes et 10 rebonds !

« Ce n’est certainement pas facile. Ça peut sembler facile, mais ça ne l’est pas », explique l’intéressé, qui a bouclé sa première mi-temps d’un 3-points avec la planche. « C’est agréable quand ça marche. »

Interrogé à la pause, JJ Redick ne pouvait que s’amuser de la réussite de sa star, expliquant « qu’il s’ennuyait parfois » et qu’il avait donc besoin de se lancer des défis, comme ce « stepback » avec la planche avant de rentrer aux vestiaires. En fait, on comprend que ce n’était pas volontaire, mais symbolique de la folle réussite du Slovène.

« La plupart d’entre nous ne peuvent pas comprendre ce que c’est d’être aussi forts »

C’est que lorsqu’il réussit ses « stepback », il est proprement injouable. Dès que les Wizards ont essayé de lui mettre un peu de pression, il a ainsi découpé le deuxième rideau défensif de Washington pour servir notamment Deandre Ayton sous le cercle. Et le suspense était déjà mort à la mi-temps, les Lakers menant 48-77 !

« C’est difficile à décrire, car la plupart d’entre nous ne peuvent pas comprendre ce que c’est d’être aussi forts », commente encore JJ Redick. « C’est destructeur pour l’autre équipe quand il faut envoyer un joueur en aide quasiment à chaque fois qu’on traverse le milieu du terrain, et que nous jouons donc à 4-contre-3. »

Homme-orchestre de Los Angeles, Luka Doncic a ainsi fini le premier quart-temps avec 16 points, 7 rebonds et 7 passes. Dans l’ère du « play-by-play », soit depuis 1997/98, il n’est arrivé que 21 fois qu’un joueur boucle un quart-temps avec plus de 15 points, 5 rebonds et 5 passes. Et sur ces 21 performances, 10 sont pour « Luka Magic ».

Luka Dončić Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DAL 72 32:12 42.7 32.7 71.3 1.2 6.6 7.8 6.0 1.9 1.1 3.4 0.3 21.2 2019-20 DAL 61 33:33 46.3 31.6 75.8 1.3 8.1 9.4 8.8 2.5 1.0 4.3 0.2 28.8 2020-21 DAL 66 34:16 47.9 35.0 73.0 0.8 7.2 8.0 8.6 2.3 1.0 4.3 0.5 27.7 2021-22 DAL 65 35:24 45.7 35.3 74.4 0.9 8.3 9.1 8.7 2.2 1.2 4.5 0.6 28.4 2022-23 DAL 66 36:14 49.6 34.2 74.2 0.8 7.8 8.6 8.0 2.5 1.4 3.6 0.5 32.4 2023-24 DAL 70 37:29 48.7 38.2 78.6 0.8 8.4 9.2 9.8 2.1 1.4 4.0 0.5 33.9 2024-25 DAL 22 35:41 46.4 35.4 76.7 0.7 7.6 8.3 7.8 2.6 2.0 3.4 0.4 28.1 2024-25 LAL 28 35:09 43.8 37.9 79.1 0.9 7.2 8.1 7.5 2.4 1.6 3.7 0.4 28.2 2025-26 LAL 38 36:19 47.4 34.4 78.1 0.8 6.9 7.7 8.7 2.6 1.5 4.2 0.5 33.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.