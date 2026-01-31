Les Pistons ont retrouvé leur rythme de croisière

Méconnaissables la veille à Phoenix, les Pistons voulaient se racheter à Golden State. La tâche s’annonçait toutefois ardue pour les leaders de la conférence Est, qui débarquaient au Chase Center moins de vingt-quatre heures après leur défaite en Arizona.

Avant la rencontre, le message de JB Bickerstaff était toutefois très simple : « En première mi-temps la nuit dernière, nous n’avons pas été à la hauteur. Nous ne pouvons pas baisser notre garde comme ça. Je m’attends à ce qu’on soit meilleurs ce soir, peu importe les circonstances. »

Ses joueurs lui ont donné raison. Ils ont réalisé leur meilleure entame de match de la saison, marquant 45 points en premier quart-temps à 76% de réussite, avec 15 passes décisives sur 19 paniers marqués.

La défense des Warriors a pourtant alterné entre défense individuelle et défense de zone, mais l’altruisme et l’intensité des Pistons ont fait la différence. « Nous avons joué sur le bon tempo », se félicitait JB Bickerstaff. « Nous avons fait bouger la balle, nous avons appliqué le plan de jeu à la lettre. Je suis satisfait de la façon dont on a réagi ce soir, même si Golden State nous a mis en danger en fin de match. »

Largement en tête de la conférence Est à deux semaines du All-Star Game, les Pistons ont su enchaîner après un début de saison de rêve. À l’image du Thunder, les joueurs du Michigan semblent beaucoup plus mûrs que ne le laisse penser leur jeune âge. Plusieurs années difficiles ont laissé place à une rigueur et une soif de vaincre contagieuses.

Menés 8-4 après un tir à 3-points de Moses Moody, consécutif à une erreur défensive, Cade Cunningham était furieux. Pendant le temps-mort qui a suivi, les Pistons se sont dit les choses. Non pas avec animosité, mais plutôt avec bienveillance. Ils ont développé un certain standard depuis le début de la saison et, après la défaite à Phoenix, leur leader a immédiatement mis les choses au point.

Depuis le début de la saison, les Pistons n’ont perdu deux matchs de suite qu’à deux reprises, fin novembre et fin décembre. Ça en dit long sur leur force mentale.

« C’est une constante depuis le début de la saison et c’est l’une des raisons pour lesquelles nous sommes dans la position où nous sommes aujourd’hui », expliquait leur entraîneur. « On reste dans le moment présent. Quand vous laissez vos émotions prendre le dessus, votre performance suit ces hauts et ces bas. On ne se soucie pas de ce qui s’est passé la veille, on va de l’avant en essayant de maintenir un certain équilibre émotionnel. »

Du « Detroit Basketball »

À bien des égards, cette équipe de Detroit est le reflet de Cade Cunningham. Actuellement meilleur passeur de la ligue, il est un métronome. Vous le voyez rarement se plaindre auprès des arbitres ou exploser de joie : il est chirurgical dans sa façon de se comporter et de jouer. Son physique lui permet également de partir à la chasse aux duels avantageux. C’est lui qui donne le ton, et derrière lui, Jalen Duren, Ausar Thompson et Isaiah Stewart se mettent au diapason.

Leur défense est rugueuse et ne concède rien de facile à l’adversaire. Les passes sont contestées, l’accès au cercle est difficile. De l’autre côté du terrain, ils imposent également leur physique. C’est « Detroit Basketball » 2.0.

L’arrivée de Duncan Robinson cet été leur a aussi permis d’ajouter davantage de mouvement à leur attaque. Les défenses adverses doivent lui prêter une attention particulière et, quand il a la main chaude comme cette nuit, ce sont tous ses coéquipiers qui en profitent.

« On veut qu’il soit extrêmement agressif. Que ce soit sur des opportunités de catch & shoot ou pour attaquer les close-outs, il a le feu vert parce qu’il met la défense adverse sous pression », décrit JB Bickerstaff. « Quand il joue comme ça et quand il rentre ses tirs, il ajoute une étincelle supplémentaire à notre attaque. Nos adversaires doivent nous jouer différemment. Non seulement ça lui donne des opportunités, mais ça ouvre aussi le jeu pour tout le monde. »

Avec six défaites de moins que les Knicks, deuxièmes à l’Est, et une formule qui fonctionne aussi bien à domicile (18 victoires – 5 défaites) qu’à l’extérieur (16 victoires – 7 défaites), les Pistons se dirigent tout droit vers l’avantage du terrain pendant tous les playoffs dans leur conférence. Il faudra compter avec eux au printemps, mais leur entraîneur ne veut pas se projeter.

« Notre attention est toujours sur le moment présent. On ne regarde pas plus loin que le prochain match », disait JB Bickerstaff pour protéger ses joueurs. « Le prochain match sera un défi nouveau et unique, c’est tout ce qui nous intéresse. »

Propos recueillis à San Francisco.