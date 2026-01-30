Jordan Poole écarté de la rotation des Pelicans

Après avoir seulement joué 12 minutes dans la victoire face aux Grizzlies, il y a une semaine, Jordan Poole s’est retrouvé dans une situation inédite face aux Spurs puis au Thunder. Déjà remplaçant depuis plusieurs semaines, l’ancien des Wizards ou des Warriors n’a pas quitté le banc durant ces deux rencontres.

Pourquoi ce choix ? « C’est une question de formation. J’estimais que ce groupe nous donnait une chance de se battre défensivement », se justifie James Borrego. « On va simplement se concentrer sur la taille, l’impact physique et la défense pour l’instant. »

C’est donc un choix sportif, qui pourrait durer, mais peut-être est-ce aussi le signe qu’un transfert se profile, ou du moins est en discussion, avant la date limite des transferts, jeudi prochain. Car l’arrière ne fait pas partie des joueurs intouchables à New Orleans…

En tout cas, après avoir manqué 18 matches durant l’automne, le champion 2022 n’est pas vraiment entré dans sa saison, ne tournant qu’à 14.5 points de moyenne à 37% de réussite au shoot et 34% à 3-pts.

« Évidemment que Poole va rester prêt et le sera quand ce sera nécessaire », ajoute le coach des Pelicans. « On ne sait jamais quand on sera appelé et tous ceux qui ont été sollicités cette année ont eu de l’impact. Je m’attends à ce qu’il fasse pareil. »

Jordan Poole Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 GS 57 22:21 33.3 27.9 79.8 0.2 1.9 2.1 2.4 1.6 0.6 1.3 0.2 8.8 2020-21 GS 51 19:22 43.2 35.1 88.2 0.3 1.5 1.8 1.9 1.7 0.5 1.0 0.2 12.0 2021-22 GS 76 30:02 44.8 36.4 92.5 0.4 3.0 3.4 4.0 2.7 0.8 2.5 0.3 18.5 2022-23 GS 82 29:59 43.0 33.6 87.0 0.4 2.4 2.7 4.5 2.6 0.8 3.1 0.3 20.4 2023-24 WAS 78 30:05 41.3 32.6 87.7 0.4 2.3 2.7 4.4 3.1 1.1 2.4 0.3 17.4 2024-25 WAS 68 29:26 43.2 37.8 88.3 0.5 2.5 3.0 4.5 3.0 1.3 3.0 0.4 20.5 2025-26 NO 28 25:21 37.0 33.6 87.6 0.2 1.6 1.8 3.1 2.4 0.7 1.9 0.3 14.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.