Les Pistons ne devraient pas faire de folie à la « trade deadline »

Lourdement battus à Phoenix la nuit passée, les Pistons n’en restent pas moins leaders de la conférence Est avec un bilan à 34 victoires et 12 défaites. Soit encore cinq victoires d’avance sur leurs poursuivants, les Knicks, les Celtics, les Raptors et les Cavs, tous à 29 succès.

En toute logique, la franchise ne devrait pas beaucoup animer la prochaine « trade deadline ». « On discute évidemment énormément. Il est difficile de dire que nous ne sommes pas satisfaits de ce que nous avons. Il n’y a aucune raison pour nous de penser le contraire au vu de ce que ces gars ont accompli », formule JB Bickerstaff.

L’approche de la direction, axée sur le développement des joueurs, a porté ses fruits bien au-delà des prévisions. Elle place les Pistons sur les bases de ce qui ne serait que la troisième saison à 60 victoires de l’histoire de la franchise – 63 victoires en 1989, 64 en 2006 – avec le deuxième meilleur bilan de la ligue, derrière le Thunder.

Un shooteur supplémentaire ?

Cela ne veut pas dire qu’ils n’ont aucun besoin. Mais la conviction dominante, selon le Detroit Free Press, est qu’ils sont réticents à bousculer l’effectif. Le dossier Giannis Antetokounmpo ne semble donc pas être activé.

En revanche, les Pistons pourraient être tentés d’aller chercher un shooteur supplémentaire. Cette nuit à Phoenix, ils ont terminé avec un maigre 6/29 derrière l’arc, dont un maigre 3/15 pour la paire Robinson – Cunningham. Sur la saison, les Pistons tournent à seulement 34.7% (21e dans la ligue), avec 11 paniers primés convertis par soir (27e).

« Ces gars ont fait le travail que nous leur avons demandé et se sont mis en position d’être là où ils sont aujourd’hui. Évidemment, il y a encore une marge de progression, mais c’est valable pour tout le monde. Je pense simplement que nous sommes dans une excellente position actuellement », poursuit logiquement JB Bickerstaff.

Ce dernier dit avoir une « confiance totale » en l’équipe de dirigeants, menée par Trajan Langdon.