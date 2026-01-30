Les Mavericks réparent un oubli en retirant le maillot de Mark Aguirre

Quelques jours après les Bulls, c’était au tour des Mavericks de retirer le maillot de l’une des anciennes gloires de la franchise, et il s’agissait du numéro 24 de Mark Aguirre. Si Derrick Rose a rejoint le plafond du United Center dès la fin de sa carrière, Mark Aguirre aura attendu 30 ans pour que sa première franchise le célèbre, et ajoute son maillot aux côtés de ceux de Brad Davis, Rolando Blackman, Derek Harper et Dirk Nowitzki.

« Imaginer tous ces maillots retirés sans celui de Mark, ça n’avait aucun sens. C’était injuste. Je suis ravi que la direction ait réparé ça » résume Derek Harper. Pour Rick Welts, le CEO de la franchise, il était urgent de réparer cette injustice : « Quand je suis arrivé ici, très peu de numéros avaient été retirés par la franchise comparé à la plupart des équipes NBA. Il semblait évident qu’il manquait un numéro. Nous avons longuement consulté toutes les personnes liées à l’équipe et à son histoire, et l’unanimité s’est faite : cela devait être fait, et aurait même dû l’être plus tôt. De voir Mark, sa réaction, celle de sa famille… c’est extrêmement fort. C’est peut-être un peu tardif, mais au moins cela arrive maintenant, et nous en sommes ravis. »

Trois fois All-Star, Mark Aguirre était l’un des meilleurs attaquants des années 80, et les Mavericks l’avaient sélectionné en 1ère position en 1981. Il y restera pendant huit ans et demi, avant d’être transféré aux Pistons pour y retrouver son ami Isiah Thomas, son dauphin dans la Draft 81. Ensemble, ces deux enfants de Chicago gagneront deux titres, et Isiah Thomas était là, cette nuit, pour lui rendre hommage et… le faire pleurer.

L’incarnation de l’esprit Maverick

« Ça représente tellement pour moi », a réagi Mark Aguirre à propos de la présence de l’ancien meneur de Detroit. « On a grandi dans le même quartier, il sait absolument tout de moi. Quand je le regarde, je ne peux rien cacher. »

Si Mark Aguirre a longtemps été ignoré par la direction, c’est parce que son départ de Dallas avait été houleux, et Derek Harper s’en souvient. « Je suis fan de Mark Aguirre parce que j’étais là avec lui », rappelle l’ancien meneur des Knicks. « Le premier mot qui me vient, c’est qu’il a été incompris, à titre personnel et en tant que joueur. Pour une raison quelconque, Mark a eu une mauvaise réputation que je ne trouve pas juste. Dire qu’il est parti d’ici en mauvais termes, c’est injuste. Peut-être qu’au moment du transfert, Mark a dit quelque chose, ou que certaines paroles ont été sorties de leur contexte. Des choses ont été dites que certains regrettent aujourd’hui. C’est la vie. Mais coller l’étiquette de ‘mauvais gars’ à Mark, je ne suis pas d’accord. Respectueusement, je m’y oppose. Oublions le passé. »

Ironie de l’histoire, c’est le soir où son maillot est retiré que Mark Aguirre s’est vu chiper son record de points (42) pour un rookie des Mavericks, par un certain Cooper Flagg (49 points).

Un beau symbole, et Jason Kidd est là pour rappeler combien il était un formidable attaquant. « Quand on parle de grandeur chez les Mavericks, Mark en est l’exemple. C’était un scoreur de premier plan, dur, physique, qui ne reculait devant personne. Il incarnait l’esprit Maverick » conclut l’actuel entraîneur de Dallas.

Mark Aguirre Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 1981-82 DAL 51 29 46.5 35.2 68.0 1.8 3.1 4.9 3.2 3.0 0.7 2.7 0.4 18.7 1982-83 DAL 81 34 48.3 21.1 72.8 2.4 3.9 6.3 4.1 3.1 1.0 3.2 0.3 24.4 1983-84 DAL 79 37 52.4 26.8 74.9 2.0 3.9 5.9 4.5 3.1 1.0 3.6 0.3 29.5 1984-85 DAL 80 34 50.6 31.8 75.9 2.4 3.6 6.0 3.1 3.1 0.8 3.2 0.3 25.7 1985-86 DAL 74 34 50.3 28.6 70.5 2.4 3.6 6.0 4.6 3.1 0.8 3.4 0.2 22.6 1986-87 DAL 80 33 49.5 35.3 77.0 2.3 3.1 5.3 3.2 3.0 1.1 2.7 0.4 25.7 1987-88 DAL 77 34 47.5 30.2 77.0 2.4 3.3 5.6 3.6 2.9 0.9 2.6 0.7 25.1 1988-89 * All Teams 80 33 46.1 29.3 73.3 1.8 3.0 4.8 3.5 2.9 0.6 2.6 0.5 18.9 1988-89 * DAL 44 35 45.0 29.3 73.0 2.1 3.3 5.3 4.3 2.9 0.7 3.2 0.7 21.7 1988-89 * DET 36 30 48.3 29.3 73.8 1.6 2.6 4.2 2.5 2.8 0.4 1.9 0.2 15.5 1989-90 DET 78 26 48.8 33.3 75.6 1.5 2.4 3.9 1.9 2.6 0.4 1.6 0.2 14.1 1990-91 DET 78 26 46.2 30.8 75.7 1.7 3.1 4.8 1.8 2.7 0.6 1.6 0.3 14.2 1991-92 DET 75 21 43.1 21.1 68.7 0.9 2.3 3.2 1.7 2.3 0.7 1.4 0.2 11.4 1992-93 DET 51 21 44.3 36.1 76.7 0.8 2.1 3.0 2.0 2.0 0.3 1.3 0.1 9.9 1993-94 LAC 39 22 46.8 39.8 69.4 0.7 2.3 3.0 2.7 2.5 0.5 1.8 0.2 10.6 Total 923 30 48.4 31.2 74.1 1.9 3.1 5.0 3.1 2.8 0.8 2.5 0.3 20.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.