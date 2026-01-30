Malgré la défaite, Michael Porter Jr. retrouve Denver avec le sourire… et un record de la saison

Des sourires et une accolade chaleureuse. La venue de Michael Porter Jr. à Denver a démarré avec des retrouvailles avec Nikola Jokic, en amont de la rencontre Nuggets et Nets. « MPJ » effectuait son premier passage dans les Rocheuses depuis qu’il a été transféré l’été dernier à Brooklyn.

Au cours d’une rencontre difficilement remportée par les locaux, Michael Porter Jr. a reçu une belle « standing ovation » de la part de son ancien public, après la projection d’une classique vidéo hommage. Dans le jeu, l’ailier a signé sa meilleure production de la saison avec 38 points (13/28 aux tirs dont 7/15 de loin), 10 rebonds, 3 passes, 2 interceptions et 2 contres.

Une production à la hauteur de son nouveau statut d’option n°1 à Brooklyn, alors qu’à Denver, il était l’un des lieutenants de la paire Jokic – Murray. « À Brooklyn, certains des tirs que je prends, et qu’ils attendent de ma part, sont différents ; alors qu’à Denver, […] on peut travailler pour obtenir un tir complètement ouvert plutôt qu’un ‘fadeaway’ à 3-points contesté par deux joueurs », sourit-il avant le match.

« Il s’agit de grandir grâce à cela, grâce à cette opportunité. J’ai toujours l’impression de progresser parce que c’est ma première année en NBA où je suis placé dans cette situation, donc je vais continuer à grandir dans ce rôle », poursuit l’ailier qui tourne à 25.6 points de moyenne (14e meilleur scoreur de la saison).

Denver, où toute sa famille reste basée, restera dans tous les cas l’endroit où tout a démarré pour lui. Les Nuggets l’avaient drafté à la 14e position en 2018, mais il n’avait démarré sa carrière que la saison suivante en raison de graves soucis de dos.

Un échange bénéfique pour tout le monde

« Denver était bien le dernier endroit où je m’imaginais être drafté, mais c’était l’endroit parfait pour moi. Ils ont pris leur temps avec moi, l’équipe est devenue de plus en plus forte, et on a fini par gagner un titre. Donc, ce groupe de gars que je retrouve quand nous jouons contre eux, ils seront toujours mes frères », lâche le champion NBA 2023.

Ce dernier tente de se nourrir un maximum de cette expérience victorieuse pour aider sa nouvelle formation. « Maintenant, je suis le leader de l’équipe et je reçois de l’aide pour encadrer des jeunes de 19, 20 ou 21 ans, pour leur apprendre ce qu’est la victoire, les habitudes, la culture de la gagne. Ce sont des choses que j’ai beaucoup apprises durant mon passage à Denver. »

Alors même s’il collectionne beaucoup moins de victoires qu’avec les Nuggets, Michael Porter Jr, qui ne garde aucune amertume contre son ancien club, estime que cet échange avec Cam Johnson a été bénéfique pour tout le monde. Il a d’ailleurs eu l’occasion de le dire en passant sur le podcast du joueur des Nuggets.

« Il ressent la même chose que moi. Il est désormais capable de jouer pour le titre, une opportunité qu’il n’a pas beaucoup eue dans sa carrière, et de mon côté, je peux aider à encadrer des jeunes, explorer mon jeu. C’est donc vraiment super que nous puissions tous les deux nous épanouir dans ces nouvelles situations », termine-t-il.