Défier le Thunder n’est jamais anodin pour Anthony Edwards

Anthony Edwards a allumé la première mèche. Avec ses deux paniers primés pour démarrer la réception du Thunder, l’arrière des Wolves a emmené tout le monde – joueurs et public – avec lui dans la victoire autoritaire des siens. Avec 26 points, 5 rebonds et 5 passes, le All-Star a été très bon, comme souvent, mais c’est surtout son attitude en défense qui a marqué les esprits.

Il avait envie d’en découdre, de se frotter à Shai Gilgeous-Alexander et a terminé avec deux ballons volés et un contre. Croiser le fer face aux champions en titre n’est pas anodin, il le concède facilement.

« C’est très personnel. Ils nous ont sortis en playoffs la saison passée et possèdent le MVP en titre donc oui, c’est très personnel », confirme-t-il à Dwyane Wade sur Amazon Prime.

Avec ses shoots et sa volonté de faire les efforts, « Ant » a donné le ton, le reste a suivi puisque les Wolves ont réalisé une performance défensive de haut niveau. Sans doute l’une des plus abouties de leur saison et la preuve par l’exemple que le succès de cette équipe passe par ce canal. Sans défense, point de salut.

« Cette victoire montre que si on défend et qu’on est intense tous les soirs, tout ira bien », analyse-t-il. « Ça commence avec moi. Je choisis mes moments pour défendre à un niveau élevé et mes coéquipiers me suivent. Je dois le faire soir après soir même si c’est dur. »

Anthony Edwards Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 MIN 72 32:08 41.7 32.9 77.6 0.8 3.8 4.7 2.9 1.8 1.1 2.2 0.5 19.3 2021-22 MIN 72 34:15 44.1 35.7 78.6 0.9 3.9 4.8 3.8 2.3 1.5 2.6 0.6 21.3 2022-23 MIN 79 35:58 45.9 36.9 75.6 0.6 5.2 5.8 4.4 2.4 1.6 3.3 0.7 24.6 2023-24 MIN 79 35:04 46.1 35.7 83.6 0.7 4.8 5.4 5.1 1.8 1.3 3.1 0.5 25.9 2024-25 MIN 79 36:21 44.7 39.5 83.7 0.8 4.9 5.7 4.5 1.9 1.2 3.2 0.6 27.6 2025-26 MIN 38 35:13 49.6 41.4 79.4 0.6 4.6 5.2 3.7 1.9 1.3 2.7 0.8 29.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.