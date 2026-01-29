Jaxson Hayes et Carter Bryant vont participer au Slam Dunk Contest

Le casting du Slam Dunk Contest 2026 commence à se préciser. Selon Shams Charania, d’ESPN, le pivot des Lakers Jaxson Hayes et le rookie des Spurs Carter Bryant ont accepté de participer au concours de dunks du All-Star Weekend. L’événement aura lieu à Los Angeles, au tout nouveau Intuit Dome, dans le cadre du All-Star week-end programmé du 13 au 15 février 2026. Comme le veut la tradition, le concours de dunks se tiendra le samedi.

Sur le papier, la NBA s’offre déjà deux profils très différents mais capables de faire le show. Jaxson Hayes, intérieur ultra-athlétique, passe son temps au-dessus du cercle, avec son jeu en altitude. Carter Bryant, lui, débarque avec l’étiquette de rookie spectaculaire : à San Antonio, ses envolées alimentent déjà les highlights.

Reste maintenant à connaître les deux autres participants, même s’il ne devrait pas y avoir de noms très ronflants.

Le Slam Dunk Contest est en effet devenu une affaire de jeunes joueurs ou de « role players », Jaylen Brown n’ayant pas vraiment réussi à montrer que les All-Stars avaient intérêt à y participer…

Vainqueur des trois dernières éditions du concours, Mac McClung a de son côté décidé de passer à autre chose.