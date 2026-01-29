Matchs
NBA
Matchs
NBA

Jaxson Hayes et Carter Bryant vont participer au Slam Dunk Contest

Publié le 29/01/2026 à 21:38 Twitter Facebook

On connait deux des quatre participants au prochain Slam Dunk Contest : Jaxson Hayes et Carter Bryant. Pour rappel, Mac McClung ne sera pas de la partie cette année.

Jaxson HayesLe casting du Slam Dunk Contest 2026 commence à se préciser. Selon Shams Charania, d’ESPN, le pivot des Lakers Jaxson Hayes et le rookie des Spurs Carter Bryant ont accepté de participer au concours de dunks du All-Star Weekend. L’événement aura lieu à Los Angeles, au tout nouveau Intuit Dome, dans le cadre du All-Star week-end programmé du 13 au 15 février 2026. Comme le veut la tradition, le concours de dunks se tiendra le samedi.

Sur le papier, la NBA s’offre déjà deux profils très différents mais capables de faire le show. Jaxson Hayes, intérieur ultra-athlétique, passe son temps au-dessus du cercle, avec son jeu en altitude. Carter Bryant, lui, débarque avec l’étiquette de rookie spectaculaire : à San Antonio, ses envolées alimentent déjà les highlights.

Reste maintenant à connaître les deux autres participants, même s’il ne devrait pas y avoir de noms très ronflants.

Le Slam Dunk Contest est en effet devenu une affaire de jeunes joueurs ou de « role players », Jaylen Brown n’ayant pas vraiment réussi à montrer que les All-Stars avaient intérêt à y participer…

Vainqueur des trois dernières éditions du concours, Mac McClung a de son côté décidé de passer à autre chose.

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Par Dimitri Kucharczyk
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Toute l’info NBA en continu

 
Afficher les actus NBA suivantes