Lu Dort et Jeremiah Fears passent à la caisse

La NBA a sanctionné Luguentz Dort (Thunder) et Jeremiah Fears (Pelicans) d’une amende de 25 000 dollars chacun suite à leur récente altercation, vient d’annoncer la Grande Ligue.

Les faits remontent à la fin de la victoire d’Oklahoma City face à New Orleans, il y a deux jours, au Paycom Center.

Alors que le buzzer final retentissait, Lu Dort avait ainsi empoigné le rookie de La Nouvelle-Orléans, qui avait répliqué, et les deux hommes avaient dû être séparés par leurs coéquipiers pour éviter que ça ne dégénère…

Des deux côtés, on estimait que cette explosion finale était liée au manque de contrôle de la part des arbitres.

« Ce sont de bons gars, un bon groupe (d’arbitres), mais je pense qu’ils ont perdu le contrôle du match dans les dernières minutes », avait déclaré Mark Daigneault. « Je pense que l’altercation à la fin avait en fait commencé bien avant, avec la situation entre (Saddiq) Bey et J-Will (Jaylin Williams). Ils auraient pu mieux gérer cela. »

Pour l’altercation ayant eu lieu entre les Suns et les Nets, la NBA n’a par contre pas communiqué de sanction.