Les nerfs à vif à Oklahoma City et Phoenix

On ne s’y attendait pas forcément en amont, mais les rencontres Thunder – Pelicans et Suns – Nets ont tourné à la foire d’empoigne, dans des circonstances finalement assez proches.

Dans les deux rencontres, la tension entre les acteurs a augmenté tout au long du match, avant finalement d’exploser. Dans l’Oklahoma, ça s’est terminé avec Lu Dort et Jeremiah Fears qui s’empoignaient, le reste des effectifs cherchant surtout à calmer les choses. Et ça a pris du temps pour le rookie des Pelicans…

On peut ainsi voir le staff de La Nouvelle-Orléans « l’accompagner » jusqu’aux vestiaires alors qu’il a visiblement toujours envie d’en découdre avec son vis-à-vis du Thunder.

« Ce sont de bons gars, un bon groupe (d’arbitres), mais je pense qu’ils ont perdu le contrôle du match dans les dernières minutes », a déclaré Mark Daigneault. « Je pense que l’altercation à la fin avait en fait commencé bien avant, avec la situation entre (Saddiq) Bey et J-Will (Jaylin Williams). Ils auraient pu mieux gérer cela. »

« Dirty Suns »

Même sensation à Phoenix, où les choses ont explosé sur la fin, quand Dillon Brooks a essayé d’arracher le ballon au sol à Ziaire Williams, avant d’être poussé (et d’en rajouter) par Egor Demin.

« La tension était clairement palpable » explique Mark Williams. « Ils jouaient de manière très physique. Nous aussi, mais je pense qu’ils sont allés encore plus loin. Ça a monté petit à petit. »

Evidemment, Dillon Brooks avait joué son rôle dans l’affaire, avec une faute flagrante dès le début du match pour un coup dans les parties intimes de Nic Claxton, aidé par Grayson Allen, qui a aussi été sanctionné d’une faute flagrante pour avoir poussé Terance Mann dans les airs. Mais sans Devin Booker ni Jalen Green, les Suns embrassent cette identité « sale », sauf que les Nets n’ont pas reculé en face, jusqu’à l’explosion finale.

« Ce sont juste des gars qui se protègent et se battent les uns pour les autres, et je pense qu’ils ont fait un excellent travail », a carrément expliqué Jordi Fernandez, l’entraîneur de Brooklyn. « Vous ne laissez pas vos coéquipiers se faire frapper, pousser ou quoi que ce soit. Évidemment, il y a des limites et nous ne voulons pas que quelqu’un se blesse, mais il y a eu quelques coups bas. Ils ont parfois sifflé, parfois non, et ça a dégénéré à cause de ça. »