Pour Jaylon Tyson, Cleveland est désormais « la ville » de Donovan Mitchell

La question était adressée à Donovan Mitchell. Mais Jaylon Tyson s’est interposé au micro alors qu’on demandait à la vedette des Cavs comment il définirait l’impact de LeBron James, de passage avec ses Lakers la nuit passée, sur la ville de Cleveland.

« C’est la ville de Donovan Mitchell maintenant. Quand il reviendra ici, nous ferons en sorte que tout le monde le soutienne comme ils l’ont fait pour lui (James). C’est sa ville désormais », affirme, en interview d’après-match sur le parquet, Jaylon Tyson en tapotant sur la poitrine de son coéquipier.

Surpris par cette prise de parole, Donovan Mitchell sourit, secoue légèrement la tête et donne sa vision des choses. « Au bout du compte, c’est lui qui a posé les fondations, ils ont énormément fait pour cette ville. Forcément, on a envie de reproduire cela, donc il mérite toute l’énergie qu’il reçoit ici », lâche l’ancien joueur du Jazz.

Cette énergie s’est traduite par un clip hommage lors du premier quart-temps d’un match largement remporté par les locaux. Avec des images de sa légendaire performance le 31 mai 2007, face aux Pistons, en playoffs. LeBron James, qui s’exilera par la suite au Heat, devra patienter neuf ans de plus pour offrir un premier titre aux Cavs, en 2016.

Offrir un autre titre à la ville

« De notre côté, on essaie de trouver des solutions pour offrir un autre titre à la ville. Quand on a un tel soutien de la part de ses coéquipiers, ça représente énormément », poursuit Donovan Mitchell dont l’équipe reste sur cinq victoires de rang mais, à l’échelle de la saison, est en dessous de ses objectifs d’avant-saison.

Pour éteindre tout début de polémique, Jaylon Tyson assure aux journalistes qu’avec sa déclaration, il n’avait pas cherché à dénigrer le « King ». « Je ne voulais pas manquer de respect à qui que ce soit, ni marcher sur les pieds de personne. C’est l’un des plus grands joueurs de l’histoire à avoir foulé un parquet », estime l’arrière.

Ce dernier, natif du Texas, dit avoir grandi en étant fan des Cavs en raison de LeBron James. « Je ne voulais pas lui enlever son héritage. Mon seul et unique objectif était de rendre hommage à Don. Si j’ai offensé quelqu’un, j’en suis désolé. Nous voulons accomplir la même chose que ce que Bron et les autres ont fait ici. Nous voulons réaliser cela avec lui comme leader », termine-t-il pour mieux appuyer le passage de témoin.

Donovan Mitchell Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 UTA 79 33:24 43.7 34.0 80.5 0.7 3.1 3.7 3.7 2.7 1.5 2.7 0.3 20.5 2018-19 UTA 77 33:44 43.2 36.2 80.6 0.8 3.3 4.1 4.2 2.7 1.4 2.8 0.4 23.8 2019-20 UTA 69 34:16 44.9 36.6 86.3 0.8 3.6 4.4 4.3 2.5 1.0 2.7 0.2 24.0 2020-21 UTA 53 33:25 43.8 38.6 84.5 0.9 3.5 4.4 5.2 2.2 1.0 2.8 0.3 26.4 2021-22 UTA 67 33:49 44.8 35.5 85.3 0.8 3.4 4.2 5.3 2.4 1.5 3.0 0.2 25.9 2022-23 CLE 68 35:46 48.4 38.6 86.7 0.9 3.3 4.3 4.4 2.5 1.5 2.6 0.4 28.3 2023-24 CLE 55 35:19 46.2 36.8 86.5 0.8 4.3 5.1 6.1 2.1 1.8 2.8 0.5 26.6 2024-25 CLE 71 31:26 44.3 36.8 82.3 0.8 3.7 4.5 5.0 2.0 1.3 2.1 0.2 24.0 2025-26 CLE 45 34:04 48.4 38.4 84.2 0.9 3.9 4.8 5.8 2.5 1.5 3.0 0.2 29.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.