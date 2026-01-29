Mikal Bridges et OG Anunoby à la rescousse pour les Knicks

Face aux Raptors, les Knicks se sont rapidement retrouvés dos au mur. Menés 7-0 d’entrée, puis distancés de dix points après un tir primé de Gradey Dick, les New-Yorkais ont longtemps couru après le score.

Il a fallu attendre la seconde période pour voir la machine enfin se mettre en route. Le déclic est venu d’un duo : OG Anunoby et Mikal Bridges. Le premier avait déjà produit une séquence précieuse dans le deuxième quart-temps pour éviter le décrochage, mais c’est au retour des vestiaires que l’ailier a réellement changé le ton du match.

Dès la reprise, la connexion s’allume : OG Anunoby trouve Mikal Bridges, seul derrière l’arc, pour une première banderille. Dans la foulée, le champion 2019 enchaîne avec un and-one (2+1). Problème : malgré ce sursaut, les Knicks restent derrière, faute de stops défensifs.

OG Anunoby (re)lance les Knicks

Alors, OG Anunoby décide de peser aussi en défense. De retour sur le parquet en milieu de troisième quart-temps, il intercepte une passe de Sandro Mamukelashvili et conclut en contre-attaque. Dans l’action suivante, il déborde Brandon Ingram pour donner l’avantage aux siens, avant d’ajouter un contre sur Ja’Kobe Walter.

Mike Brown ne tarit d’ailleurs pas d’éloges sur son joueur : « OG est notre meilleur joueur défensif sur ce match. Il a réalisé six interceptions et dévié sept ballons, ce sont des chiffres exceptionnels. Il a attaqué le cercle comme un grand. Ses finitions étaient incroyables. »

Après ce passage fort d’Anunoby, Mikal Bridges termine le travail. Parfaitement servi — à quatre reprises par Tyler Kolek, et une fois sur une passe à l’aveugle presque irréelle de Karl-Anthony Towns — l’ailier aligne cinq paniers consécutifs, faisant grimper l’avance des Knicks à +12 avant le dernier quart-temps.

« J’ai deviné que Mikal serait dans cette zone et ma confiance a été récompensée. Il était là où je pensais qu’il serait. Cela nous a permis d’ajouter deux points et de garder le momentum » résume KAT sur sa passe.

L’introspection de Mikal Bridges

Et pour achever Toronto, Mikal Bridges ouvre le quatrième quart-temps avec une nouvelle flèche de loin, encore servi par Tyler Kolek. Au final, le tandem Bridges–Anunoby compile 56 points avec un impressionnant 23/33 au tir (70%). Résultat : une victoire nette 119-92, et un quatrième succès consécutif pour New York.

Ce match marque le premier 30 points de Mikal Bridges en janvier, un mois pourtant compliqué pour lui. Il avait même touché le fond le 24 janvier contre les Sixers : 9 points, à 3/16 au tir et 1/9 à 3-points.

« Je pense que je ne jouais pas de la bonne manière et que je n’écoutais pas assez les consignes », reconnaît-il désormais. « Peut-être que je me sentais trop important. J’ai dû faire le point avec moi-même, me regarder dans le miroir pour savoir quel joueur je voulais être. »

Une remise en question payante : Mikal Bridges vient d’enchaîner deux matchs à plus de 60 % au tir, après son 8/13 contre les Kings lors de la première manche de ce back-to-back.