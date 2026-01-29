Les Hornets signent leur meilleur série depuis deux ans

En une semaine, les Hornets ont redonné des couleurs à leur saison. Comment ? En gagnant quatre matches de suite, dont le dernier contre les Grizzlies. Et si c’est notable c’est parce que la dernière fois que la franchise a signé une telle série, c’était entre le 10 et le 22 février 2024. Soit il y a presque deux ans, pendant la saison 2023/24…

De plus, avec ce 20e succès cette saison, ils font déjà mieux que la saison passée, terminée avec 19 victoires pour 63 revers, et peuvent également espérer réussir leur meilleur exercice depuis celui de 2021/22 (43-39).

« On en a parlé après le match, il y a eu un paquet de choses accomplies. Félicitations à eux et merci à eux pour tous les efforts réalisés. Mais, en continuant l’aventure, on doit rester affamé et humble », réagit Charles Lee.

Après Denver et Orlando, cette victoire à Memphis est aussi la troisième de suite à l’extérieur. « Cela démontre leur état d’esprit, leur travail au quotidien pour se préparer pour ces matches. Quand on joue à l’extérieur, on est en environnement hostile et ça demande un peu plus en matière de compétition, de préparation », poursuit le coach des Hornets. « Quand on est en déplacement, cela demande aussi d’être soudé. Face à l’adversité, on veut pouvoir se reposer sur le joueur à côté de nous. C’est ce que ce groupe fait. »

Dans ce quatrième succès de rang, dans le Tennessee, Moussa Diabaté s’est particulièrement distingué avec 18 points à 8/9 au shoot et 19 rebonds (son record en carrière).

« Il joue tellement dur. Si on est fan de basket, on ne peut qu’apprécier de voir quelqu’un se donner autant sur chaque possession », admire Charles Lee. « On adore son histoire pour en arriver jusque-là. Quand on parle avec lui, on l’aime encore plus. C’est une incroyable personne et un incroyable compétiteur. »