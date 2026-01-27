Les Hornets n’arrêtent pas de distribuer les corrections

On ne sait pas si les commentaires de Charles Barkley sont retombés jusqu’à leurs oreilles, mais les Hornets sont en pleine confiance en ce moment. Avant même leur large victoire face aux Sixers, le consultant TV s’est dit persuadé que « [s]es Hornets Bobcats » allaient participer aux phases finales à l’Est.

« Honnêtement, je dirais qu’il faut rester affamé. Rester affamés, dans l’instant présent et être concentré sur un match à la fois », préfère réagir prudemment Collin Sexton. Ce dernier a terminé avec 10 points face aux Sixers, avec sept autres joueurs de l’équipe à 10 points ou plus. Dont l’homme fort de la soirée, Brandon Miller, auteur de 30 points (9/12 aux tirs dont 6/9 de loin).

Avec cette armada offensive, les Hornets ont mis fin à une série de 11 défaites de rang face aux Sixers, qui étaient privés de Joel Embiid ou Paul George. Charlotte n’avait plus battu Philadelphie depuis 2022.

« On n’aborde pas vraiment les matchs avec l’idée en tête qu’on a déjà perdu contre eux par le passé. Notre état d’esprit pour ce match, c’était évidemment (de se concentrer) sur (Tyrese) Maxey et (VJ) Edgecombe. Et puis, il y a de super joueurs autour d’eux. Il s’agissait simplement de rester bien concentrés sur les petits détails », lâche Miller, plus souriant qu’à l’accoutumée en conférence de presse.

Un sourire qui peut se comprendre. Sa formation reste sur trois victoires de rang, et a même remporté 8 de ses 13 dernières sorties, dont des gros succès à Oklahoma City (+27), à Utah (+55), à Los Angeles (+18), à Denver (+23) ou encore à Orlando (+27). Avec 19 victoires et 28 défaites, les Hornets restent 12e à l’Est, en rattrapant les Bucks (18-26) devant eux. Mais Charles Lee se félicite déjà de la dynamique en cours.

Encore un adversaire sous les 100 points

« On a été un groupe vraiment résilient toute l’année, que ce soit face aux blessures ou quand on se prend un coup. J’ai l’impression qu’on arrive toujours à répondre présent. Alors, même si le match a été déplacé à cause de la météo, on a répondu aujourd’hui avec un sacré effort », note le coach.

Ce dernier met aussi en avant les efforts défensifs produits par sa formation, qui a encore su limiter son adversaire sous la barre des 100 points. Comme le Jazz, les Nuggets, les Cavs ou encore le Magic précédemment.

« Ça montre bien la combativité du groupe, notre compréhension de l’exécution des systèmes défensifs. Offensivement, je trouve que notre jeu continue de s’épanouir grâce à la circulation de balle. Le ballon bouge, les joueurs bougent… 34 passes décisives aujourd’hui sur 47 paniers marqués ! J’adore ce qu’on s’apporte mutuellement des deux côtés du terrain ; il y a une vraie connexion. »

À voir si cela suffira à réaliser la projection faite par Charles Barkley. « J’ai le sentiment qu’on doit continuer à garder cette rage de vaincre. Il peut nous arriver de prendre l’avantage sur des équipes, mais elles vont finir par réagir/ On doit continuer à faire en sorte que leurs temps forts ne nous affectent pas, ni individuellement, ni collectivement », réclame Collin Sexton.