LeBron James ému aux larmes par l’hommage des Cavaliers

Quelques heures avant que LeBron James ne fasse son passage annuel dans l’Ohio, des bruits de couloir annonçaient que les Cavaliers n’étaient pas contre des ultimes retrouvailles, pour boucler la boucle. En attendant de savoir si le « King » va revenir ou non dans son royaume pour un dernier tour de piste, ce match était peut-être le dernier de sa carrière à Cleveland puisqu’on ne sait pas s’il jouera une 24e saison.

« J’essaie simplement de profiter pleinement de chaque instant, sans rien prendre pour acquis », a ainsi résumé LeBron James. « Parce que cela pourrait être [ma dernière saison]. Je n’ai évidemment pas encore pris de décision quant à mon avenir, mais cela pourrait très bien être le cas. »

La franchise avait donc réservé une surprise à sa légende, en diffusant un clip hommage en premier quart-temps, avec des images de sa légendaire performance le 31 mai 2007, face aux Pistons, en playoffs.

« Je ne m’y attendais pas. J’ai évidemment beaucoup de souvenirs ici. Je me souviens de ce moment comme si c’était hier. C’était vraiment un bon moment », a réagi LeBron James, pas insensible à cette petite attention.

Profiter de l’instant

Les larmes sont montées aux yeux du quadruple champion. « Cela m’a vraiment touché, c’est clair. C’était par rapport au moment, ce n’étaient pas les highlights. J’étais dans le moment, j’essayais de le vivre car je ne sais pas si ce n’est pas mon dernier passage ici. J’essaie de profiter de l’instant dans chaque salle où je vais car c’est possiblement mon dernier. Forcément, ici, c’est plus personnel puisque j’ai grandi à 35 minutes de là. »

Malheureusement pour lui, l’émotion n’a pas porté « LBJ » vers une performance mémorable. Il est passé à côté, comme ses coéquipiers, avec 11 points à 3/10 au shoot et 6 ballons perdus, dans la lourde défaite des Lakers.

« C’était un match bourré d’émotions de manière générale. On a vu pendant la vidéo hommage que c’était important pour lui d’être ici. Il y a de l’humain dans cette affaire », conclut JJ Redick.

LeBron James Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2003-04 CLE 79 39:31 41.7 29.0 75.4 1.3 4.2 5.5 5.9 1.9 1.6 3.5 0.7 20.9 2004-05 CLE 80 42:21 47.2 35.1 75.0 1.4 6.0 7.4 7.2 1.8 2.2 3.3 0.7 27.2 2005-06 CLE 79 42:33 48.0 33.5 73.8 0.9 6.1 7.0 6.6 2.3 1.6 3.3 0.8 31.4 2006-07 CLE 78 40:54 47.6 31.9 69.8 1.1 5.7 6.7 6.0 2.2 1.6 3.2 0.7 27.3 2007-08 CLE 75 40:22 48.4 31.5 71.2 1.8 6.1 7.9 7.2 2.2 1.8 3.4 1.1 30.0 2008-09 CLE 81 37:42 48.9 34.4 78.0 1.3 6.3 7.6 7.2 1.7 1.7 3.0 1.1 28.4 2009-10 CLE 76 39:02 50.3 33.3 76.7 0.9 6.4 7.3 8.6 1.6 1.6 3.4 1.0 29.7 2010-11 MIA 79 38:46 51.0 33.0 75.9 1.0 6.5 7.5 7.0 2.1 1.6 3.6 0.6 26.7 2011-12 MIA 62 37:31 53.1 36.2 77.1 1.5 6.4 7.9 6.2 1.5 1.9 3.4 0.8 27.1 2012-13 MIA 76 37:51 56.5 40.6 75.3 1.3 6.8 8.0 7.3 1.4 1.7 3.0 0.9 26.8 2013-14 MIA 77 37:41 56.7 37.9 75.0 1.1 5.9 6.9 6.3 1.6 1.6 3.5 0.3 27.1 2014-15 CLE 69 36:08 48.8 35.4 71.0 0.7 5.3 6.0 7.4 2.0 1.6 3.9 0.7 25.3 2015-16 CLE 76 35:39 52.0 30.9 73.1 1.5 6.0 7.4 6.8 1.9 1.4 3.3 0.6 25.3 2016-17 CLE 74 38:14 54.8 36.3 67.4 1.3 7.3 8.6 8.7 1.8 1.2 4.1 0.6 26.4 2017-18 CLE 82 36:54 54.2 36.7 73.1 1.2 7.5 8.6 9.1 1.7 1.4 4.2 0.9 27.5 2018-19 LAL 55 35:13 51.0 33.9 66.5 1.0 7.4 8.5 8.3 1.7 1.3 3.6 0.6 27.4 2019-20 LAL 67 34:34 49.3 34.8 69.3 1.0 6.9 7.8 10.2 1.8 1.2 3.9 0.5 25.3 2020-21 LAL 45 33:25 51.3 36.5 69.8 0.6 7.0 7.7 7.8 1.6 1.1 3.7 0.6 25.0 2021-22 LAL 56 37:13 52.4 35.9 75.6 1.1 7.1 8.2 6.2 2.2 1.3 3.5 1.1 30.3 2022-23 LAL 55 35:32 50.0 32.1 76.8 1.2 7.1 8.3 6.8 1.6 0.9 3.2 0.6 28.9 2023-24 LAL 71 35:16 54.0 41.0 75.0 0.9 6.4 7.3 8.3 1.1 1.3 3.5 0.5 25.7 2024-25 LAL 70 34:55 51.3 37.6 78.2 1.0 6.8 7.8 8.2 1.4 1.0 3.7 0.6 24.4 2025-26 LAL 28 33:24 50.7 32.8 74.5 0.7 5.3 6.0 6.7 1.5 1.1 2.8 0.6 22.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.