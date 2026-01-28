Les Knicks en quête d’un meneur/arrière défensif ?

James Dolan, le propriétaire des Knicks, a récemment assuré qu’il ne toucherait pas à son groupe actuel, étant persuadé qu’il était capable de viser le titre. Même si la situation autour de Karl-Anthony Towns interroge…

Mais c’est peut-être un autre point que le club de New York pourrait améliorer d’ici la « trade deadline » du 5 février. D’après Chris Haynes, les Knicks « ont montré de l’intérêt » pour Jose Alvarado (Pelicans) et Keon Ellis (Kings), tout en gardant un œil sur une option beaucoup plus chère : Jrue Holiday.

Des bruits qui s’inscrivent dans une tendance : début janvier, The Athletic listait déjà Jose Alvarado et Keon Ellis parmi des cibles possibles, pendant que Marc Stein évoquait des scénarios explorés autour de Jrue Holiday.

Sur le papier, les trois profils répondent au même besoin : la capacité de défendre fort sur le porteur du ballon.

La différence, c’est le prix car Jose Alvarado (4.5 millions de dollars) et Keon Ellis (2.1 millions) peuvent être récupérés assez simplement, en échange par exemple d’un Guerschon Yabusele clairement sur le départ de « Big Apple ». Mettre la main sur Jrue Holiday (32.4 millions) serait par contre beaucoup plus complexe…