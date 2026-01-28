Tyrese Haliburton raconte le moment où il a compris qu’il jouerait très peu aux JO

On le sait : Tyrese Haliburton a mal vécu l’expérience des Jeux olympiques 2024. Même s’il est finalement reparti avec la médaille d’or, le meneur des Pacers n’a que très peu joué à Paris.

« Quand tu n’as rien fait dans un TD de groupe, et que tu obtiens un A » avait-il même ironisé sur les réseaux sociaux, dévoilant aujourd’hui à LeBron James le moment où il a compris qu’il ne jouerait quasiment pas…

« On est aux Jeux olympiques, on est derrière en train de faire une séance vidéo, avant que les JO commencent, et on se dit : ‘OK, on va avoir la réunion d’équipe pour bien faire comprendre que les 12 gars ne peuvent pas jouer’. [Steve Kerr] commence à dire que tout le monde ne pourra pas jouer, et Bron parle du fait qu’aux JO de 2004, il n’a pas joué tant que ça, et qu’il faut mettre sa fierté de côté et que c’est plus grand que toi » raconte-t-il dans le podcast « Mind The Game ». « Et [Kevin Durant] ajoute, genre : ‘Au bout du compte, on est 12 All-Stars, tout le monde est bon. On essaie toujours de gagner, non ?’ »

« Et moi je suis assis là, j’écoute et je me dis : ‘Ouais.’ Puis quand on lance la vidéo, je me dis : ‘Mais ils parlent de qui, en fait ?’ Et je regarde autour de moi (Stephen Curry, Anthony Edwards, Devin Booker, Jrue Holiday, Derrick White…) et je me dis : ‘Oh, il ne parle pas de lui. De lui non plus.’ Et là je réalise : ‘Ah… ils parlent de moi.’ »

Au bout du compte, le leader d’Indiana ne jouera ainsi que 26 minutes (trois matchs) sur l’ensemble du tournoi, restant coincé sur le banc aux côtés de Jayson Tatum le reste du temps.

« Je suis assis là et je me dis : ‘Oh non. Donc c’est ça ?’ J’étais là à regarder la vidéo, et je n’arrivais même plus à me concentrer. Je me disais : ‘Merde, c’est fini. Je vais pas jouer une minute ici. C’est fini.’ »

Tyrese Haliburton Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 SAC 58 30 47.2 40.9 85.7 0.7 2.3 3.0 5.3 1.4 1.3 1.6 0.5 13.0 2021-22 * All Teams 77 35 47.3 41.4 84.2 0.8 3.2 4.0 8.2 1.6 1.7 2.6 0.6 15.3 2021-22 * SAC 51 34 45.7 41.3 83.7 0.8 3.1 3.9 7.4 1.4 1.7 2.3 0.7 14.3 2021-22 * IND 26 36 50.2 41.6 84.9 0.8 3.5 4.3 9.6 1.9 1.8 3.2 0.6 17.5 2022-23 ☆ IND 56 34 49.0 40.0 87.1 0.6 3.1 3.7 10.4 1.2 1.6 2.5 0.4 20.7 2023-24 ☆ IND 69 32 47.7 36.4 85.5 0.5 3.4 3.9 10.9 1.1 1.2 2.3 0.7 20.1 2024-25 IND 73 34 47.3 38.8 85.1 0.6 3.0 3.5 9.2 1.3 1.4 1.6 0.7 18.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.