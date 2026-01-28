Le MVP de la nuit | Chet Holmgren, le « protecteur des péchés » du Thunder

Shai Gilgeous-Alexander a beau avoir terminé, comme toujours ou presque, meilleur marqueur d’Oklahoma City contre New Orleans, il n’était pas le meilleur joueur du champion en titre sur le terrain. Dans une rencontre où les défenses ont souvent pris le pas sur les attaques, Chet Holmgren a été impérial. L’intérieur a signé un de ses meilleurs matchs de la saison (20 points, 14 rebonds, 5 contres) pour protéger le cercle d’OKC.

Les Pelicans sont peut-être la lanterne rouge de la Conférence Ouest, mais l’équipe de James Borrego est pourtant la meilleure équipe de toute la NBA au nombre de points marqués dans la raquette. La tâche s’annonçait coriace pour Chet Holmgren, surtout sans Isaiah Hartenstein pour l’épauler.

Cela s’est d’ailleurs confirmé un temps en première période durant laquelle les Pelicans ont profité de leur avantage de taille et de puissance pour s’imposer au rebond offensif. C’est aussi parce que le paratonnerre d’Oklahoma City s’est démultiplié, sur les aides défensives et dans la protection de cercle.

Quatre contres dans le quatrième quart-temps

Chet Holmgren termine avec cinq contres, dont quatre dans le seul quatrième quart-temps. « Tout d’abord, il faut saluer les gars qui se sont mis face à Zion Williamson, à empêcher qu’il fonce droit au cercle » a réagi l’un des héros du soir. « Ils peuvent faire ça, parce que je m’assure qu’ils sachent que je couvre leurs arrières. Je suis juste derrière eux, comme chaque joueur sur le terrain essaie de faire du bon boulot à couvrir les arrières de tout le monde, de pas perdre de vue tout ce qui se passe sur le parquet, et de ne pas donner de paniers faciles. »

Coach battu mardi, James Borrego s’est montré très élogieux sur Chet Holmgren, dont il a salué la faculté à « protéger les péchés » d’Oklahoma City selon sa formule. Pour le technicien intérimaire de New Orleans, si le Thunder peut se permettre d’être aussi incisif sur ses adversaires, il le doit en bonne partie à son joueur de 23 ans.

« C’est un protecteur de cercle d’élite » a-t-il loué. « Le Thunder dirige toutes les attaques vers lui. Il change des tirs, il vous fait réfléchir à deux fois quand vous êtes près de lui. Il protège les erreurs des autres… Il leur permet d’être agressif en défense dans le périmètre. C’est ainsi qu’ils sont l’une des meilleurs équipes défensives que nous avons vu de toute l’histoire de ce jeu. Il faut lui attribuer beaucoup de mérite pour ça. »

Le Thunder galérait, puis Chet Holmgren s’est sublimé

Chet Holmgren ne s’est pas contenté de faire parler sa longueur et son instinct en défense. Alors que le match était très accroché en première période, c’est lui qui a porté l’attaque du Thunder dans le troisième quart-temps durant lequel OKC s’est détaché pour la première fois de la rencontre.

« J’essaie toujours de sentir le jeu, et ce dont notre équipe a besoin » a-t-il expliqué après ses 14 points à 5/5 au tir sur la période. « Et faire le maximum, que ce soit parfois marquer, parfois faire circuler le ballon, parfois créer du jeu, peu importe ce qu’il faut faire. Les Pelicans mettaient deux défenseurs sur Shai, en particulier en fin de match. J’essayais juste d’être placé, de créer un quatre contre trois sur ces actions. »

À la pause, New Orleans était encore dans le coup grâce à son avantage de +11 au rebond offensif (13 contre seulement deux pour les Thunder). Deux, comme le nombre de claquettes réussies par Chet Holmgren après seulement trois minutes dans le troisième quart-temps. L’intérieur a ainsi contribué à faire basculer la rencontre.

« Nous sommes revenus des vestiaires et nous avons manqué notre première tentative sur de nombreuses possessions mais nous avons été bons au rebond offensif » a analysé Mark Daigneault. « Nous finissons avec 26 points sur deuxième chance (21 en deuxième période, ndlr) dans une soirée où nous avons perdu plus de ballons que d’habitude. Nous n’avons pas vraiment eu l’avantage des lancers, ou n’importe quel autre avantage. Donc si nous ne sommes pas actifs au rebond offensif comme cela, nous ne gagnons pas ce soir. Sur ces efforts pour aller chercher ces ballons sur deuxième chance, certains gars en particulier Chet ont été vraiment, vraiment bons. »

Ce succès permet au Thunder d’éviter une troisième défaite de rang, et de garder six succès d’avance sur les Spurs.

Chet was in a rhythm on both ends ‍ pic.twitter.com/n2CU7dPFIo — OKC THUNDER (@okcthunder) January 28, 2026

Chet Holmgren Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 OKC 82 29:26 53.0 37.0 79.3 1.6 6.3 7.9 2.4 2.4 0.6 1.6 2.3 16.5 2024-25 OKC 32 27:24 49.0 37.9 75.4 1.5 6.5 8.0 2.0 2.3 0.7 1.8 2.2 15.0 2025-26 OKC 41 29:12 57.1 37.6 76.7 1.8 6.8 8.6 1.6 2.7 0.6 1.7 2.0 17.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.