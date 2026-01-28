La pire des soirées pour Jamal Murray

« C’est un grand shooteur de lancers-francs, et il a mis quelques-uns des lancers les plus importants de l’histoire de cette franchise. Cette soirée n’était pas comme les autres… C’est pour ça qu’il y a 82 matches. Il se passe des choses qui n’arrivent pas d’habitude. C’est comme ça… »
Voilà comment David Adelman a réagi aux quatre lancers-francs ratés par Jamal Murray dans les derniers instants de la partie face aux Pistons. Mercredi soir, « Playoffs Jamal » a vécu une soirée très compliquée aux tirs, et sa maladresse aux lancers-francs dans le “crunch time » a enfoncé le clou.
« Je dois juste être meilleur. J’ai eu l’occasion par deux fois, avec une chance de me racheter » regrette-t-il. «Ce n’était pas mon soir. Je dois être meilleur, vraiment. Sur l’ensemble du match, pas seulement sur les lancers-francs manqués. Je n’ai pas bien joué aujourd’hui. »
Pourtant, il termine avec 24 points, 10 passes et 5 rebonds, et c’est lui qui a tenu la baraque pour permettre aux Nuggets de se donner une chance de signer le hold-up. Mais son 7/18 aux tirs et ses lancers ratés pèsent trop.
« Les statistiques disent peut-être le contraire, mais je n’ai pas eu l’impression d’avoir un impact majeur sur le match » insiste-t-il. « Je n’ai pas profité de mes opportunités. J’ai joué trop lentement. On peut trouver toutes les excuses du monde, mais je dois simplement être meilleur. »
La bonne nouvelle, c’est que les Nuggets retrouvent les Pistons dès la semaine prochaine, et Jamal Murray aura donc rapidement l’occasion de se racheter.
« Si je pouvais juste rentrer mes lancers francs… même toucher le cercle en première mi-temps, ce serait bien. C’était une journée difficile pour moi » se lamente le meneur de Denver. « Parfois, il faut forcer le ballon à rentrer, se mettre dans cet état d’esprit. L’équipe comptait sur moi à ce moment-là. Mais je dois rentrer ces lancers francs… Je ne m’inquiète pas pour ça. On a tous eu une mauvaise journée, même une mauvaise série de jours. Ce qui a fait la différence, ce sont les lancers-francs. »
|Jamal Murray
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2016-17
|DEN
|82
|21:53
|40.4
|33.4
|88.3
|0.5
|2.1
|2.6
|2.1
|1.5
|0.6
|1.4
|0.3
|9.9
|2017-18
|DEN
|81
|31:40
|45.1
|37.8
|90.5
|1.0
|2.7
|3.7
|3.4
|2.1
|1.0
|2.1
|0.3
|16.7
|2018-19
|DEN
|75
|32:38
|43.7
|36.7
|84.8
|0.9
|3.4
|4.2
|4.8
|2.0
|0.9
|2.1
|0.4
|18.2
|2019-20
|DEN
|59
|32:16
|45.6
|34.6
|88.1
|0.8
|3.2
|4.0
|4.8
|1.7
|1.1
|2.2
|0.3
|18.5
|2020-21
|DEN
|48
|35:30
|47.7
|40.8
|86.9
|0.8
|3.3
|4.0
|4.8
|2.0
|1.3
|2.3
|0.3
|21.2
|2022-23
|DEN
|65
|32:49
|45.4
|39.8
|83.3
|0.7
|3.2
|4.0
|6.2
|1.6
|1.0
|2.2
|0.2
|20.0
|2023-24
|DEN
|59
|31:33
|48.1
|42.5
|85.3
|0.7
|3.4
|4.1
|6.5
|1.8
|1.0
|2.1
|0.7
|21.2
|2024-25
|DEN
|67
|36:05
|47.4
|39.3
|88.6
|0.7
|3.2
|3.9
|6.0
|1.9
|1.4
|2.1
|0.5
|21.4
|2025-26
|DEN
|41
|35:26
|49.0
|44.8
|89.2
|0.4
|3.9
|4.3
|7.3
|1.6
|1.0
|2.4
|0.3
|26.0
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.