La pire des soirées pour Jamal Murray

« C’est un grand shooteur de lancers-francs, et il a mis quelques-uns des lancers les plus importants de l’histoire de cette franchise. Cette soirée n’était pas comme les autres… C’est pour ça qu’il y a 82 matches. Il se passe des choses qui n’arrivent pas d’habitude. C’est comme ça… »

Voilà comment David Adelman a réagi aux quatre lancers-francs ratés par Jamal Murray dans les derniers instants de la partie face aux Pistons. Mercredi soir, « Playoffs Jamal » a vécu une soirée très compliquée aux tirs, et sa maladresse aux lancers-francs dans le “crunch time » a enfoncé le clou.

« Je dois juste être meilleur. J’ai eu l’occasion par deux fois, avec une chance de me racheter » regrette-t-il. «Ce n’était pas mon soir. Je dois être meilleur, vraiment. Sur l’ensemble du match, pas seulement sur les lancers-francs manqués. Je n’ai pas bien joué aujourd’hui. »

Pourtant, il termine avec 24 points, 10 passes et 5 rebonds, et c’est lui qui a tenu la baraque pour permettre aux Nuggets de se donner une chance de signer le hold-up. Mais son 7/18 aux tirs et ses lancers ratés pèsent trop.

« Les statistiques disent peut-être le contraire, mais je n’ai pas eu l’impression d’avoir un impact majeur sur le match » insiste-t-il. « Je n’ai pas profité de mes opportunités. J’ai joué trop lentement. On peut trouver toutes les excuses du monde, mais je dois simplement être meilleur. »

La bonne nouvelle, c’est que les Nuggets retrouvent les Pistons dès la semaine prochaine, et Jamal Murray aura donc rapidement l’occasion de se racheter.

« Si je pouvais juste rentrer mes lancers francs… même toucher le cercle en première mi-temps, ce serait bien. C’était une journée difficile pour moi » se lamente le meneur de Denver. « Parfois, il faut forcer le ballon à rentrer, se mettre dans cet état d’esprit. L’équipe comptait sur moi à ce moment-là. Mais je dois rentrer ces lancers francs… Je ne m’inquiète pas pour ça. On a tous eu une mauvaise journée, même une mauvaise série de jours. Ce qui a fait la différence, ce sont les lancers-francs. »

Jamal Murray Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 DEN 82 21:53 40.4 33.4 88.3 0.5 2.1 2.6 2.1 1.5 0.6 1.4 0.3 9.9 2017-18 DEN 81 31:40 45.1 37.8 90.5 1.0 2.7 3.7 3.4 2.1 1.0 2.1 0.3 16.7 2018-19 DEN 75 32:38 43.7 36.7 84.8 0.9 3.4 4.2 4.8 2.0 0.9 2.1 0.4 18.2 2019-20 DEN 59 32:16 45.6 34.6 88.1 0.8 3.2 4.0 4.8 1.7 1.1 2.2 0.3 18.5 2020-21 DEN 48 35:30 47.7 40.8 86.9 0.8 3.3 4.0 4.8 2.0 1.3 2.3 0.3 21.2 2022-23 DEN 65 32:49 45.4 39.8 83.3 0.7 3.2 4.0 6.2 1.6 1.0 2.2 0.2 20.0 2023-24 DEN 59 31:33 48.1 42.5 85.3 0.7 3.4 4.1 6.5 1.8 1.0 2.1 0.7 21.2 2024-25 DEN 67 36:05 47.4 39.3 88.6 0.7 3.2 3.9 6.0 1.9 1.4 2.1 0.5 21.4 2025-26 DEN 41 35:26 49.0 44.8 89.2 0.4 3.9 4.3 7.3 1.6 1.0 2.4 0.3 26.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.