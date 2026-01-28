Matchs
La Air Jordan 40 passe à l’infrarouge

Sneakers – Le prochain coloris de la quarantième Air Jordan va opter pour un ensemble noir et rouge.

Et de sept ! Après la version Wolf Grey, la Air Jordan 40 accélère le pas en 2026 avec la sortie à venir d’un 7e coloris. Baptisé « Infrared », pour « infrarouge », il se présente avec une tige composée de différents revêtements en noir. Le « Jumpman » présent sur la languette apporte tout le contraste d’un rouge vif qu’on retrouve également au niveau de la semelle.

Parmi les modèles les plus innovants du marché, année après année, la semelle intermédiaire de la Air Jordan 40 est cette fois équipée d’une mousse ZoomX couplée à une unité Zoom Strobel sur toute la longueur, une première historique ! La semelle extérieure a également été soignée, avec des motifs d’adhérence à chevrons à 40 degrés unique.

Il faudra encore un peu de patience pour se la procurer puisque la Air Jordan 40 « Infrared » ne sera disponible qu’à partir du 12 février prochain sur Basket4ballers, juste avant le « All Star Week-end ». Son prix est toujours de 200 euros.

Par Romain Davesne
