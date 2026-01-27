Première étape d’une réconciliation entre John Wall et les Wizards

Désormais consultant pour Amazon Prime et Monumental Sports Network, John Wall va commenter la rencontre entre les Wizards et les Bucks jeudi soir, dans la Capital One Arena. Un grand moment pour lui puisque ce sera dans le cadre de la « John Wall Appreciation Night », qui rendra hommage à l’ancien meneur de jeu.

« John est dans notre Panthéon », assure le propriétaire de la franchise, Ted Leonsis. Sauf que la relation entre l’ancien joueur et les Wizards n’a pas toujours été excellente, les seconds n’appréciant vraiment pas les signes de gang effectués par le premier au fil des années, avant son transfert en décembre 2020.

Voilà pourquoi le rapprochement avec Monumental Sports Network, qui appartient également à Ted Leonsis, et la soirée de jeudi comptent autant à ses yeux.

« Je pense à ressentir l’amour, à recevoir cette reconnaissance et le plus important pour moi, c’est simplement de voir mes enfants ici. Ils n’ont pas pu me voir jouer ici, mais y sont nés et peuvent voir ce que ça représente », confirme l’ancien All-Star. « Avoir cette opportunité de travailler avec Monumental, de réparer cette relation, de remettre les choses dans le bon sens, c’est une question de maturité personnelle. Sur le moment, oui, on est frustré après tout ce qu’on a fait et on veut rester dans la même équipe. Mais il faut passer à autre chose. »

« Le premier acte, c’est un jeune qui sort de nulle part, devient le héros et prend les choses en main. Le second, c’est la chute, un peu de drame. Et enfin le troisième, il revient »

Ted Leonsis résume : « C’est la NBA. Il y a toujours des histoires et ça ne se termine généralement pas bien. Le premier acte, c’est un jeune qui sort de nulle part, devient le héros et prend les choses en main. Le second, c’est la chute, un peu de drame. Et enfin le troisième, il revient », décrit le propriétaire.

Est-ce une possible première étape avant l’honneur suprême, celui d’avoir le maillot de John Wall retiré par les Wizards ? Lors de sa conférence de presse de présentation, après son transfert, Trae Young y avait, à tort, fait référence, en pensant justement à cette soirée spéciale de cette semaine. N’allons pas si vite, tempère Ted Leonsis.

« Ça n’arrivera pas lors de cette soirée. Vous pensez vraiment qu’on va faire quelque chose d’aussi important avec des bobblehead ? », dit-il en référence aux figurines à l’effigie du joueur qui seront distribuées aux fans de la Capital One Arena face aux Bucks. « On n’annoncera rien ce jeudi. On est dans une longue relation avec John, qui est le joueur le plus important depuis que je possède l’équipe. Ça arrivera quand ça arrivera. »

John Wall Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2010-11 WAS 69 38 40.9 29.6 76.6 0.5 4.1 4.6 8.3 2.5 1.8 3.8 0.5 16.4 2011-12 WAS 66 36 42.3 7.1 78.9 0.7 3.8 4.6 8.0 2.1 1.4 3.9 0.9 16.3 2012-13 WAS 49 33 44.1 26.7 80.4 0.7 3.3 4.0 7.6 2.4 1.3 3.2 0.8 18.5 2013-14 WAS 82 36 43.3 35.1 80.5 0.5 3.6 4.1 8.8 2.7 1.8 3.6 0.5 19.3 2014-15 WAS 79 36 44.5 30.0 78.5 0.5 4.2 4.6 10.0 2.3 1.8 3.9 0.6 17.6 2015-16 WAS 77 36 42.4 35.1 79.1 0.6 4.4 4.9 10.3 2.1 1.9 4.1 0.8 19.9 2016-17 WAS 78 36 45.1 32.7 80.1 0.8 3.4 4.2 10.7 1.9 2.0 4.1 0.6 23.1 2017-18 WAS 41 34 42.0 37.1 72.6 0.5 3.1 3.7 9.6 2.0 1.4 3.9 1.1 19.4 2018-19 WAS 32 35 44.4 30.2 69.7 0.5 3.2 3.6 8.7 2.2 1.5 3.8 0.9 20.7 2020-21 HOU 40 32 40.4 31.7 74.9 0.4 2.8 3.2 6.9 1.2 1.1 3.5 0.8 20.6 2022-23 LAC 7 21 45.5 25.0 60.9 0.4 1.7 2.1 4.7 1.6 0.9 1.6 0.3 12.9 Total 620 36 43.1 32.2 77.8 0.6 3.7 4.2 9.0 2.2 1.7 3.8 0.7 19.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.