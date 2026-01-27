Les Pistons poussent maintenant la candidature de Jalen Duren au All-Star Game

Jalen Duren dit ne pas trop y penser. Le pivot des Pistons saura dimanche si lui aussi est convié à la prochaine édition du All-Star Game. Il rejoindrait ainsi les deux autres représentants de sa franchise, Cade Cunningham et JB Bickerstaff, assurés d’être respectivement titulaire et coach au match des étoiles.

« J.D. évolue à un niveau qui mérite une sélection All-Star. Les progrès qu’il a réalisés ne sont pas que des statistiques vides. Nous avons besoin de ces chiffres pour gagner et c’est ce qui devrait être récompensé : les joueurs qui pèsent sur la victoire à un haut niveau. C’est exactement ce que fait J.D. chaque soir pour aider l’équipe », juge son coach.

Son intérieur, qui après trois ans dans la ligue n’a pas encore été sélectionné, n’a jamais autant produit statistiquement que cette saison : 17.8 points (63%), 10.6 rebonds et 1.7 passe par match.

« Ce serait un immense honneur. Mais mon objectif principal reste de gagner un titre et d’aller le plus loin possible en playoffs. C’est le succès collectif qui amène la reconnaissance individuelle », rappelle le joueur de 22 ans dont la formation reste n°1 à l’Est avec un bilan à 33 victoires et 11 défaites.

Jalen Duren encense J.B. Bickerstaff

Pour cette réussite collective, Jalen Duren ne manque d’ailleurs pas de remercier son coach en qui il voit le prochain « coach de l’année. À ce stade, c’est une évidence. »

« Ils feraient mieux de lui donner le trophée dès maintenant car il le mérite. Il nous a mis dans la position où nous sommes aujourd’hui. Il est l’élément central de la culture que nous avons bâtie ces deux dernières années. Il mérite tout ce qui lui arrive. C’est un coach incroyable, un mentor et un leader exceptionnel », encense le pivot.

Troisième représentant ou non, JB Bickerstaff est conscient que sa formation n’en serait pas là « si les joueurs n’adhéraient pas au projet, si le staff, Trajan Langdon (le président) ou Tom Gores (le propriétaire) ne faisaient pas leur travail ». « Le plus important, c’est que cela permet de célébrer le travail de chacun pour mener l’équipe au succès, avant d’en récolter les fruits », termine le coach.

Jalen Duren Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 DET 67 24:56 64.8 0.0 61.1 3.4 5.5 8.9 1.1 2.7 0.7 1.4 0.9 9.1 2023-24 DET 61 29:08 61.9 0.0 79.0 3.1 8.5 11.6 2.4 3.1 0.5 2.1 0.8 13.8 2024-25 DET 78 26:05 69.2 66.9 3.6 6.8 10.3 2.7 3.2 0.7 1.7 1.1 11.8 2025-26 DET 37 28:10 63.2 72.4 3.9 6.8 10.6 1.7 3.0 0.9 2.1 0.9 17.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.