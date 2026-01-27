Matchs
NBA
Matchs
NBA

Et Indiana s’est effondré

Publié le 27/01/2026 à 10:30 Twitter Facebook

NBA – Face aux Hawks, en milieu de troisième quart-temps, les Pacers avaient quinze points d’avance. 18 minutes plus tard, ils perdaient de 16 unités…

Nous sommes en milieu de troisième quart-temps. Pascal Siakam inscrit un panier qui permet aux Pacers de mener de 15 points (70-85) à 18 minutes de la fin de la rencontre. Enchaîner après le succès surprise face au Thunder semble alors de plus en plus probable pour Indiana.

Sauf que les hommes de Rick Carlisle vont connaître une lourde panne, avec plus de son ni d’image. Ils vont alors encaisser un 25-7 en seulement six minutes !

« On a très mal terminé ce troisième quart-temps », se lamente le coach. « On était devant de 15 points et on se retrouve mené de 4. Ce fut un moment décisif. On n’a pas été bon, on a pris de mauvaises décisions, manqué des shoots. Eux, ce fut le contraire, en faisant les bons choix et en mettant des tirs. »

Un cercle vicieux

Cette séquence ratée va se prolonger avec un 7-0 pour Atlanta au début du quatrième quart-temps. Certes, il y a une timide réaction avec un 6-0, mais Pascal Siakam et compagnie ne peuvent arrêter les vagues. Résultat : sur les 18 dernières minutes de la partie, les joueurs de Quin Snyder ont passé un 61-31 aux pauvres Pacers pour l’emporter.

Comment les Pacers auraient-ils pu stopper cette hémorragie ? « En gardant notre système, notre style de basket », répond Rick Carlisle. « Une bonne attaque aide pour avoir une bonne défense. Quand on est dans le dur offensivement, il y a des gros soucis défensivement et c’est ce qu’il s’est passé dans le troisième quart-temps. »

Cette défaite est sans doute une des plus frustrantes des dernières semaines pour les finalistes 2025, qui étaient totalement dans le match pendant 30 minutes. 

« Il faut faire mieux, tirer les leçons de cette expérience et ne pas perdre de vue les bonnes choses qu’on a accomplies à certains moments du match. Dans l’ensemble, on doit faire mieux », demande le technicien.

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Pascal Siakam 44 33:55 48.3 38.5 67.7 1.6 5.3 6.9 4.0 2.2 1.1 0.4 2.6 23.8
Bennedict Mathurin 24 32:10 42.3 36.6 87.6 0.8 4.7 5.5 2.2 2.4 0.7 0.2 2.9 17.8
Andrew Nembhard 36 32:02 45.1 36.4 81.5 0.4 2.3 2.8 7.3 2.4 0.9 0.1 2.2 17.7
Obi Toppin 3 27:20 41.7 17.6 100.0 1.0 5.7 6.7 1.7 2.0 1.0 0.0 2.3 14.0
Aaron Nesmith 25 30:26 35.9 34.9 80.6 1.5 3.6 5.2 2.2 1.4 0.7 0.6 2.8 13.3
Jarace Walker 46 23:22 38.1 36.3 76.8 0.4 3.8 4.2 1.9 1.5 0.7 0.3 1.7 9.6
T.j. Mcconnell 33 17:13 52.9 31.4 92.3 0.5 1.8 2.2 4.9 1.2 1.2 0.2 1.2 9.6
Jay Huff 46 19:33 46.9 31.6 83.3 1.0 2.7 3.7 1.3 0.8 0.5 2.0 2.4 8.4
Quenton Jackson 22 15:49 43.7 37.0 78.4 0.5 1.4 2.0 1.9 1.2 0.6 0.2 1.7 7.3
Micah Potter 15 17:28 44.1 36.2 93.3 0.9 3.1 3.9 1.4 0.7 0.3 0.3 1.5 7.0
Isaiah Jackson 33 17:15 58.3 0.0 70.8 2.4 3.2 5.6 0.8 1.2 0.6 0.7 2.8 6.7
Ben Sheppard 35 22:29 37.7 32.3 76.5 0.6 2.6 3.3 1.8 0.5 0.6 0.1 1.9 6.4
Mac Mcclung 3 11:20 38.9 20.0 75.0 0.0 1.3 1.3 0.3 0.7 1.7 0.3 2.0 6.3
Johnny Furphy 28 17:51 49.2 36.8 46.4 1.0 3.3 4.2 0.9 0.8 0.6 0.2 1.8 5.4
Garrison Mathews 15 13:04 40.4 37.0 82.6 0.1 1.0 1.1 0.7 0.2 0.4 0.2 1.3 5.2
Rayj Dennis 13 12:55 30.6 31.6 88.9 0.6 1.0 1.6 2.0 1.1 0.2 0.3 1.2 4.9
Jeremiah Robinson-earl 17 17:39 34.9 24.2 92.9 1.9 3.3 5.2 0.7 0.6 0.4 0.1 1.4 4.6
Ethan Thompson 19 16:03 35.8 28.6 66.7 0.6 1.3 1.8 1.4 0.6 0.5 0.3 1.9 4.4
Tony Bradley 38 10:57 55.7 50.0 74.4 1.5 1.3 2.8 0.5 0.4 0.2 0.2 1.6 4.0
James Wiseman 4 14:30 60.0 0 50.0 1.3 0.8 2.0 0.8 1.3 0.0 0.3 2.5 3.3
Monté Morris 6 10:50 35.0 25.0 50.0 0.2 1.0 1.2 1.5 0.3 0.2 0.2 0.5 3.0
Cody Martin 4 13:45 20.0 0.0 50.0 0.3 3.3 3.5 0.5 1.0 1.0 0.5 1.3 1.8
Kam Jones 12 7:15 35.7 10.0 0.0 0.3 0.5 0.8 0.9 0.3 0.3 0.0 0.3 1.8
Taelon Peter 22 6:19 30.0 27.0 66.7 0.3 0.8 1.0 0.7 0.5 0.3 0.1 0.4 1.7

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Par Jonathan Demay
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Indiana Pacers en 1 clic

Toute l’info NBA en continu

 
Afficher les actus NBA suivantes