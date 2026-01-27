Et Indiana s’est effondré

Nous sommes en milieu de troisième quart-temps. Pascal Siakam inscrit un panier qui permet aux Pacers de mener de 15 points (70-85) à 18 minutes de la fin de la rencontre. Enchaîner après le succès surprise face au Thunder semble alors de plus en plus probable pour Indiana.

Sauf que les hommes de Rick Carlisle vont connaître une lourde panne, avec plus de son ni d’image. Ils vont alors encaisser un 25-7 en seulement six minutes !

« On a très mal terminé ce troisième quart-temps », se lamente le coach. « On était devant de 15 points et on se retrouve mené de 4. Ce fut un moment décisif. On n’a pas été bon, on a pris de mauvaises décisions, manqué des shoots. Eux, ce fut le contraire, en faisant les bons choix et en mettant des tirs. »

Un cercle vicieux

Cette séquence ratée va se prolonger avec un 7-0 pour Atlanta au début du quatrième quart-temps. Certes, il y a une timide réaction avec un 6-0, mais Pascal Siakam et compagnie ne peuvent arrêter les vagues. Résultat : sur les 18 dernières minutes de la partie, les joueurs de Quin Snyder ont passé un 61-31 aux pauvres Pacers pour l’emporter.

Comment les Pacers auraient-ils pu stopper cette hémorragie ? « En gardant notre système, notre style de basket », répond Rick Carlisle. « Une bonne attaque aide pour avoir une bonne défense. Quand on est dans le dur offensivement, il y a des gros soucis défensivement et c’est ce qu’il s’est passé dans le troisième quart-temps. »

Cette défaite est sans doute une des plus frustrantes des dernières semaines pour les finalistes 2025, qui étaient totalement dans le match pendant 30 minutes.

« Il faut faire mieux, tirer les leçons de cette expérience et ne pas perdre de vue les bonnes choses qu’on a accomplies à certains moments du match. Dans l’ensemble, on doit faire mieux », demande le technicien.