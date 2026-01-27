Le MVP de la nuit | Luka Doncic a trouvé la bonne formule

Il y a deux semaines, les Lakers étaient au fond du trou avec cinq revers en six matches. Deux semaines plus tard, les voilà qui enchaînent à Chicago une quatrième victoire en cinq rencontres, et le point commun à ces succès, c’est la capacité de LeBron James et Luka Doncic à trouver le juste milieu entre les points et les passes. JJ Redick avait récemment poussé une gueulante, leur demandant de faire davantage confiance en leurs coéquipiers. Et ça marche !

« Ils l’ont pris comme il fallait et c’est ce qu’ils font depuis », témoigne Rui Hachimura, auteur de 23 points en sortie de banc. « Et on gagne. Tout le monde touche le ballon, tout le monde le partage. C’est du plaisir. C’est comme ça que le basket devrait être. »

Pas facile tous les jours pour JJ Redick…

Patron des Lakers, Luka Doncic a été éblouissant avec 46 points, 11 passes et 7 rebonds. En première mi-temps, il a fait jouer les autres avec 8 passes. Puis après la pause, il prend le match à son compte avec 20 points dans le 3e quart-temps, et 29 sur l’ensemble de la deuxième mi-temps.

« C’est un moteur qui tourne à plein régime », résume JJ Redick. « Et il aime créer sur le terrain, et c’est ce qui fait de lui un très grand joueur. Je dois reconnaître que ça met parfois votre patience à l’épreuve, mais il faut accepter certaines choses qu’il tente, parce que le plus souvent, ça donne un excellent résultat. »

Lorsqu’il est bien dans son basket, Luka Doncic sautille, sourit et chambre. Il n’a pas besoin de prendre trop de tirs pour peser sur la rencontre, et comme l’explique Rui Hachimura, c’est toute l’équipe qui en tire profit.

« Je pense que j’ai juste été agressif en lisant ce que la défense me donnait » réagit Luka Doncic à propos de sa deuxième mi-temps. « Je me suis dit que JJ allait sûrement être en colère : j’ai pris 25 tirs, donc il va me dire de plus passer le ballon. Je plaisante, bien sûr. Mais à part ça, comme je l’ai dit, Rui a été énorme. Tout le banc a été incroyable aujourd’hui. Ils nous ont vraiment aidés, ils nous ont portés au deuxième quart-temps et au troisième quand on était en difficulté. Donc bravo à eux. »

